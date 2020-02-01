LG G8 ThinQ, ABD’de Android 10 Güncellemesini Almaya Başladı

LG'nin geçtiğimiz yıl içerisinde tanıttığı amiral gemisi G8 ThinQ, ABD'deki tüm kilitsiz cihazlar için Android 10 güncellemesini almaya başladı. Güncellemenin, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde ülke genelindeki tüm bu cihazlara ulaştırılacağı söyleniyor.

Güney Koreli teknoloji üreticisi LG, geçtiğimiz kasım ayında G8 ThinQ telefonları için Android 10 güncellemesini Güney Kore’de yayınlamıştı. Bu güncellemeyi geçtiğimiz ay ABD’deki telekom şirketlerinden olan Sprint ve Verizon da kilitli birimler için kullanıma sunmuştu. Yeni gelen haberlere göreyse ABD’deki tüm kilitsiz G8 ThinQ cihazlar Android 10 güncellemesini almaya başladı.

‘G820QM20a’ sürüm numarasıyla yayınlanan yeni sürümün, yaklaşık 1,9 GB boyutunda olduğu belirtiliyor. Güncellemenin değişiklik kaydına henüz erişilemiyor ancak kullanıcılar, Ocak 2020 Android güvenlik düzeltme eki ve yeni kullanıcı arayüzünün de bu güncellemeyle birlikte geldiğini söylüyorlar. Güncellemenin ülke genelindeki tüm cihazlara birkaç hafta içerisinde gönderileceği söyleniyor.

LG G8 ThinQ neler sunuyor?

Android 10 güncellemesini yavaş yavaş almaya başlayan LG G8 ThinQ’in donanım özelliklerinden kısa bahsedecek olursak cihazda; 6,1 inç büyüklüğünde QHD+ OLED (3120 x 1440 çözünürlük) bir ekran görüyoruz. Bununla birlikte 19,5:9 en boy oranı sunan telefon, %83,66 gibi bir ekran gövde oranına sahip.

Donanım kısmında gücünü Snapdragon 855 yonga setinden alan telefon, 6 GB RAM ile destekleniyor. Buna ek olarak cihazda 128 GB’lık dahili depolama ve 3.500 mAh’lik bir batarya bulunuyor. Öte yandan telefonun arka kısmına geçtiğimizde 12 MP + 16 MP olmak üzere ikili kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Aynı şekilde ön tarafta 8 MP çözünürlüğünde bir kameranın yanında Z kamerası da sunan telefon, üst düzey bir selfie performansı sunuyor.

LG G8 ThinQ teknik özellikleri: