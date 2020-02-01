Huawei P40'ın Bilinen Tüm Özellikleri ve Fiyatı

Huawei'nin yeni amiral gemisini görmemize çok az bir zaman kaldı. Peki Çinli teknoloji devi, Huawei P30 serisiyle çıkardığı sesi P40 serisiyle devam ettirebilecek mi? P30 serisinden daha iyi olması beklenen P40 serisinin fiyatı nasıl olacak? Google ile ilişkileri şirketi nasıl etkiledi? Gelin, Huawei P40 hakkında bildiğimiz her şeye bir göz atalım.

Geçen yılı sarsıntılı geçiren Huawei’nin bu yıl çıkarması beklenen P40 ailesi epey bir merak konusu. Huawei, cihazın mart ayında çıkacağını söylese de birçok uzman bu konuda tedirgin durumda. Hâlâ devam eden Huawei yasağı sonucunda Google hizmetlerinden yoksun olma durumu da kullanıcıları nasıl etkileyecek, bilinmiyor.

Her şeye rağmen Huawei tarafı, tüm baskılara meydan okuyarak işini yapmaya devam ediyor. Şirketin Huawei Mate 30 telefonunun Türkiye fiyatı geçtiğimiz günlerde açıklandı, katlanabilir telefonu Huawei Mate X’i görmemize de az bir zaman kaldı. Peki Huawei’nin yeni amiral gemisinde durum ne olacak? Gelin, P40 ailesi hakkında elde ettiğimiz bilgileri gözden geçirelim.

Huawei P40 ailesi kaç modelden oluşacak?

Huawei’nin yeni amiral gemisi telefonlarının P30 ile aynı aile yapısında bulunması bekleniyor. Huawei’nin geçtiğimiz yıl özellikle kamerasıyla ortalığı yıkan P30 serisinde Huawei P30 Lite, Huawei P30 ve Huawei P30 Pro olmak üzere üç farklı cihaz bulunuyordu. Bu yıl da Huawei’nin P40 serisinde bir ana model ve bir Pro model bulundurması bekleniyor.

Bununla birlikte elbette seride bir Lite modelinin de bulunacağını söyleyebiliriz. Ancak geçtiğimiz haftalarda gördüğümüz bir haber bizi epey şaşırtmıştı. Bu habere göre Huawei’nin yeni amiral gemisi serisinde Huawei P40 Pro PE (Premium Edition) isimli bir cihaz yer alacak.

Huawei P40 tasarımında bizleri neler bekliyor?

Geçtiğimiz haftalarda bir Huawei yöneticisi, P40’ın ‘hiç görülmemiş’ bir tasarıma sahip olacağını açıklamıştı. Huawei yöneticisi aynı zamanda cihazın Google hizmetleri olmadan Android 10 işletim sistemiyle çalışacağını ve birçok performans ve kamera iyileştirmesinin telefonda bulunacağını da eklemişti.

Huawei P40 ailesinin tasarımı ne kadar ‘hiç görülmemiş’ olur bilemiyoruz ancak kamera kısmında büyük değişikliklerin olacağını söylemek hiç de zor değil. Tüm bunların yanı sıra geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı resimler, bu cihazın alışılmışın dışında bir tasarıma sahip olacağını doğrular nitelikteydi.

Bundan birkaç gün önce yaptığımız bir haberde Huawei’nin P40 Pro modeli olduğu iddia edilen bir telefonu bir kişinin ellerinde görmüştük. Görüntülerde yer alan cihaz mavi bir kılıf içerisindeydi. Cihazın ekranında herhangi bir çentik bulunmuyor, bunun yerine ikili kamera deliği görülüyordu.

Huawei P40 Pro’nun arka kısmıysa çok kameralı telefon sevmeyenleri üzebilir. Zira yayınlanan birçok render ve görüntü, cihazın kocaman bir kamera kurulumuna sahip olacağına işaret ediyor. Bu kurulumun benzerini Samsung’un S20 serisinde de görecek gibiyiz.

Huawei P40’ın ekranı nasıl olacak?

Huawei P40’ın ekran kısmına geldiğimizde önümüzde P30’daki gibi kıvırımlı bir ekran çıkmayabilir. Söylediğimiz bu bilgi az önce gördüğünüz görselle çelişse de bu yönde iddialar bulunuyor. Ayrıca resimdeki cihazın da Huawei P40 olup olmadığı kesin değil.

Huawei’nin yeni amiral gemisinin ekran boyutlarıysa günümüz amiral gemileriyle hemen hemen aynı boyutta olacak gibi duruyor. Birçok iddiaya göre Huawei P40 serisinin ekran boyutları 6,1 inç veya 6,5 inç olacak. Ekranın diğer kısımlarında bizi yeni teknolojiler bekliyor olabilir.

Huawei P30 Pro’nun ve P30’un Full HD+ OLED ekrana sahip olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla Huawei’nin P40 ailesinde Quad HD+ OLED ekrana geçiş yaptığını görebiliriz. Cihazın ekranında 120 Hz yenileme hızının beklendiğini de eklemeden geçmeyelim.

Huawei P40, kamerasıyla bizleri mest edecek mi?

Huawei’nin P30 serisiyle nasıl ses getirdiğini hatırladınız mı? Şirket, bu canavar yüzünden belki de kendisine bir zorluk çıkarmış olabilir. Fakat bugüne kadar ortaya atılan iddialar, Huawei’nin P40 modelinde de durumun aynı olacağını gösteriyor.

Ortaya atılan birçok iddiada Huawei P40 Pro ve P40 Pro PE’nin 5 kameralı bir kuruma sahip olacağı yer alıyordu. Kameralar, P30 serisinde olduğu gibi Alman şirket Leica ortaklığında geliştirilecek. Arka kameralar arasında ToF, ana kamera ve ultra geniş açılı lensin bulunması bekleniyor.

Huawei P40 Pro PE hakkındaysa epey fazla bilgi paylaşımında bulunuldu. Bu bilgilere göre cihazdaki beş kameralı kurulumda 64 MP ana kamerayla birlikte 12 MP zoom kamerası bulunacak. Zoom kamerasıysa 10x optik yakınlaştırmaya izin verecek. Kurulumda yer alacak diğer kameralar ultra geniş açılı kamera, derinlik sensörü ve makro kamera olacak.

P40 ailesinin kamerası hakkında söylenen her şey birbirini tutmuyor. Mesela bir başka iddiada P40 Pro’nun 52 MP ana kameraya sahip olacağı söylenmişti. Hatta bu iddia yeniden dillendirilmiş, üstüne kameranın ‘Quad Quad Bayer’ teknolojisine sahip olacağı eklenmişti.

Quad Quad Bayer teknolojisi eğer Huawei P40 Pro’da gerçekten bulunacaksa bu fotoğraf netliği konusunu ayrı bir boyuta taşıyabilir. Zira Quad Quad Bayer teknolojisi, 16 pikseli tek bir piksele sıkıştırarak ortaya muhteşem netlikte fotoğraflar çıkarabilecek kapasiteye sahip. Yine de, tüm anlattıklarımızın bir iddiadan öteye geçmediğini hatırlatmakta fayda var.

Huawei P40 ailesinin ana modeli P40’taysa durumlar farklı olacak gibi görünüyor. Bazı iddialara göre P40, P30’daki aynı üç kameraya sahip olacak. Tabii böyle bir şey olursa Huawei P40’ın nasıl bir anlamı olacağını sorgularız, bu nedenle bu iddianın biraz zayıf olduğunu söyleyelim.

P40 ailesinin ön kameraları konusundaysa arka kameralar kadar ayrıntı bulunmuyor. Bugüne kadar söylenenlere göre cihazlar 10 MP ve 8 MP olmak üzere iki ayrı kamerayı bir delikte bulunduracak. Bu sensörlerin nasıl özelliklere sahip olacakları şu an için bir sır.

Huawei P40’da Kirin 990 mu bulunacak?

Huawei’nin yeni amiral gemisinin işlemci kısmında elbette şirketin şu anki en iyi işlemcisini görmeyi umuyoruz: Kirin 990. Huawei’nin bu işlemcisi, 5G modemle birlikte 8 çekirdeği de içinde barındırıyor. İşlemcide bulunan 5G modem, 2,3 Gbps indirme hızına kadar çıkabiliyor.

Bunun dışında Huawei P40 ailesinin RAM miktarında da artış bekleniyor. İddialara göre Huawei P40, 10 GB RAM ile gelecekken Huawei P40 Pro’da RAM miktarı 12 GB’a yükselecek. Bu değerler, yine günümüzde çıkan diğer amiral gemileriyle benzerlik gösteriyor.

Huawei P40 Pro’nun 5G kısmındaysa bizi ayrı bir konu bekliyor. Söylentilere göre cihazda bulunacak 5G desteği ayrı bir modelde değil, standart modelde bulunacak. Hatta Huawei P40’ın kutusundan yalnızca 4G desteğiyle çıkacağı da iddialar arasında yer alıyor.

Google’ın Android 10’una Harmony OS mu eşlik edecek?

Bu noktaya kadar yazımızda Huawei’nin Harmony OS işletim sistemiyle ilgili bir şey görmemiş olmak sizi şaşırtmış olabilir. Dilerseniz konumuzu şimdi bu noktaya çekelim. Yukarıda bahsettiğimiz üzere Huawei’nin P40 ailesinde Android 10 işletim sistemi bulunacak. Ancak bu, Harmony OS’un unutulmuş olduğu anlamına gelmiyor.

Bazı iddialara göre Huawei P40 ailesinde çift işletim sistemi bulunacak. Elbette Android 10’un yanında bulunacak işletim sistemi, Huawei’nin yasaklar sonrası tanıttığı Harmony OS işletim sisteminden başkası olmayacak. Fakat cihazın nasıl bir çalışma mantığına sahip olacağı henüz bilinmiyor.

Huawei P40’ın bataryası ne kadar gider?

Huawei’nin P40 ailesinde RAM kısmında olduğu gibi batarya kısmında da artış kendisini gösterecek. Hatta cihazın bataryasının diğer cihazlardan çok farklı olacağı ve çok yüksek hızda şarja imkan sunacağı da daha önce paylaşılan bilgiler arasında yer almıştı.

Bu bilgilere göre Huawei P40 Pro’da grafen batarya göreceğiz. Cihazda bulunacak grafen batarya sayesinde 5.500 mAh’lik dev bir bataryaya tanıklık edeceğiz. Dev bataryamız da çok hızlı bir şekilde dolabilsin diye 50 W hızlı şarj desteğine sahip olacak ve biz de karşısında eriyip gideceğiz.

Huawei P40 teknik özellikleri:

Ekran: 6,1 inç Quad HD+ OLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Kirin 990

RAM: 10 GB

Depolama: 128 GB, 256 GB, 512 GB

Arka Kamera: Üçlü kamera kurulumu (64 MP ana kamera, 20 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP zoom kamerası)

Ön Kamera: 12 MP, 8 MP

Batarya: 5.000 mAh

Bağlantı: 4G

İşletim Sistemi: Android 10, Harmony OS

Renkler: Beyaz, Siyah (henüz açıklanmadı)

Boyutlar: Netleşmedi

Ağırlık: Netleşmedi

Huawei P40 Pro teknik özellikleri:

Ekran: 6,5 inç Quad HD+ OLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Kirin 990

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB

Arka Kamera: Dörtlü ya da beşli kamera kurulumu (64 MP ana kamera, 20 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP zoom kamerası, derinlik sensörü, makro kamera)

Ön Kamera: 12 MP, 8 MP

Batarya: 5.500 mAh

Bağlantı: 5G (standart)

İşletim Sistemi: Android 10, Harmony OS

Renkler: Beyaz, Siyah (henüz açıklanmadı)

Boyutlar: Netleşmedi

Ağırlık: Netleşmedi

Huawei P40 Pro PE teknik özellikleri:

Ekran: 6,5 inç Quad HD+ OLED ekran, 120 Hz

İşlemci: Kirin 990

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB, 512 GB

Arka Kamera: Beşli kamera kurulumu (64 MP ana kamera, 20 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP zoom kamerası, derinlik sensörü, makro kamera)

Ön Kamera: 12 MP, 8 MP

Batarya: 5.500 mAh

Bağlantı: 5G (standart)

İşletim Sistemi: Android 10, Harmony OS

Renkler: Beyaz, Siyah (henüz açıklanmadı)

Boyutlar: Netleşmedi

Ağırlık: Netleşmedi

Huawei P40 çıkış tarihi:

Huawei CEO’su Richard Yu’nun yaptığı bir açıklamaya göre Huawei P40 serisi, önümüzdeki mart ayında tanıtılacak. Huawei P30 Pro ve P30’un da geçtiğimiz yılın mart ayında tanıtıldığını düşünürsek aksi bir durum oluşmadıkça bu tarih geçerli olacak.

Huawei P40 fiyatı:

Bugüne kadar ortaya atılan birkaç iddiaya göre Huawei P40 serisi, Samsung Galaxy S20 serisinden daha ucuza satışa çıkacak. Yapılan tahminlere göre Huawei P40 470 eurodan (yaklaşık 3.119 TL + vergiler), P40 Pro ise 599 eurodan (yaklaşık 3.975 TL + vergiler) satışa çıkacak.

Huawei P40 serisinin en önde gelen telefonu olacak P40 Pro PE’nin fiyatının ise 1.200 euro (yaklaşık 7.960 TL + vergiler) düzeyinde olması öngörülüyor. Cihazların fiyatları hakkında en net bilgiyi ancak mart ayında öğrenecek gibi duruyoruz.