LG G9, Yeni Bir İddiaya Göre Snapdragon 865 ile Gelmeyecek

9to5Google tarafından paylaşılan Güney Kore merkezli bir haber sitesinin iddiasına göre LG'nin bir sonraki akıllı telefon modeli G9, Snapdragon 865 ile gelmeyecek. Bu noktada akıllı telefon, dâhili 5G modeme sahip Snapdragon 765 yonga setiyle birlikte çıkış yapabilir.

Güney Koreli teknoloji devi LG’nin son zamanlarda akıllı telefon sektöründe pek de iyi günler geçirmediğini söyleyebiliriz. Bu kötü gidişatı tersine çevirmek için çalışan firma, yeni amiral gemisi V60 ThinQ’yu geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Firmanın bu noktada üzerinde çalıştığı bir diğer akıllı telefonsa geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen LG G8’in halefi olması beklenen LG G9 modeli.

Geçtiğimiz aylarda render görüntüleri ve özellikleri ortaya çıkan akıllı telefonun, şimdiye dek gelen bilgiler ışığında bir amiral gemisi modeli olması bekleniyordu. Ortaya çıkan yeni bir iddiaya göreyse LG G9, az sayıda LG hayranını hayal kırıklığına uğratacak gibi görünüyor zira telefon, iddia edildiği gibi Snapdragon 865 yonga setiyle birlikte gelmeyecek.

LG G9, Snapdragon 765 ile gelebilir:

9to5Google tarafından paylaşılan iddia, LG G9’un yine Qualcomm tarafından üretilen ancak daha az performans sunan bir yonga setini kullanacağı yönünde. Bu noktada telefonda yer alması beklenen yonga setininse 5G destekli Snapdragon 765 olduğu söyleniyor. Böylece firma, 5G desteğini kullanıcılara sunarken aynı zamanda maliyette de tasarruf etmiş olacak.

Snapdragon 765 ile kullanıcılar, daha düşük bir performans elde edecekler ancak potansiyel olarak daha ucuz bir LG G9’a sahip olacaklar. Ayrıca yonga setindeki dâhili Snapdragon X52 5G modemle birlikte nispeten düşük fiyatlı bir 5G telefon ortaya çıkmış olacak. Bu açıdan bakınca firmanın fiyat ile performans dengesini sağlamaya çalıştığını da söyleyebiliriz.

Paylaşılan başka bir iddia, LG G9 modelinin dörtlü kamera modülüyle geleceği yönünde. Bu da akıllı telefonun önceki nesle kıyasla gelişim gösterdiği bir başka nokta oluyor. Elbette tüm bunların iddiadan ibaret olduğunu ve akıllı telefonun nihai özelliklerini ve tasarımını ancak tanıtıldığı zaman görebileceğimizi de unutmamak gerekiyor.