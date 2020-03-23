Android 11, 'Pencere İçinde Pencere' Modunu Yenileyebilir

Android 11'in gelmesine az zaman kalmışken sürüm hakkında ortaya atılan söylentilerin sayısı de artıyor. Son gelen bilgilere göreyse 'Pencere içinde Pencere' özelliğine boyut ayarlama seçeneği eklenecek. Yani kullanıcılar pencerelerin boyutlarını ayarlayabilecek.

Android 11'in geliştirici sürümünde 'Pencere içinde Pencere' özelliğine bir yeniliğin eklendiği fark edildi. 2 uygulamanın aynı anda kullanılmasını sağlayan bu özellikle birlikte kullanıcılar, işlerini daha çabuk halletme imkânına sahip oluyor. Örneğin kullanıcılar bu özellikle birlikte herhangi bir YouTube videosu izlerken bir yandan mesajlarına bakabiliyor.

Özelliğin şu anki tek sorunuysa pencerelerin kullanıcılar için biraz küçük olması. Yani 2 işi aynı anda yapabiliyorsunuz fakat uygulamadan aldığınız verim bir miktar azalıyor. Durum şu an böyle gözükse de XDA Developers'tan kullanıcıları sevindirecek bir bilgi geldi. Kullanıcılar, Android 11 ile birlikte uygulama pencerelerinin boyutlarını istedikleri gibi ayarlayabilecek.

'Mesaj Baloncukları' beklenen özellikler arasında:

Gelmesi beklenen bir diğer özellikse ekran görüntüsüyle alakalı. Bu özellik, kullanıcıların kaydırılabilir ekran görüntüsü almalarını sağlıyor; bu da demek oluyor ki ekranın sadece görünen kısmın görüntüsünü almak yerine görünmeyen kısımların da ekran görüntüsü alınabilecek. Özellikle uzun bir metnin ekran görüntüsü alınması gerektiğinde çok işe yarayacak bu özelliğin kesin olarak gelip gelmeyeceği bilinmiyor.

Android 10'da gelmesi beklenen fakat gelmeyen özellik olan 'Mesaj Baloncukları' özelliğinin şimdi de Android 11 ile gelmesi bekleniyor. Bu özellik, yazımızın başında anlattığımız 'Pencere içinde Pencere' özelliğine benzese de tam olarak aynısı diyemeyiz. Mesaj Baloncukları aracılığıyla herhangi bir uygulama kullanım hâlindeyken gelen mesajı açılan küçük bir pencerede yanıtlayabiliyorsunuz.

Bunlar dışında da karanlık mod için zamanlama özelliği getirileceği söylenenler arasında. Android 11 hakkında çok fazla söylenti bulunuyor fakat henüz tüm kullanıcıları şaşırtacak çok büyük bir değişiklik gözlenmiş değil. Önümüzdeki zamanlarda daha fazla detay öğrenmeyi umuyoruz.