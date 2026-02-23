LG, Hem Tüy Gibi Hafif Hem de Harika Özelliklere Sahip Laptop Modelleri Gram 14 Serisini Tanıttı

LG; Gram 14 ismini verdiği yeni laptop serisini tanıttı. Bu cihazlar, 14 inç olmalarına rağmen 1,12 kg gibi çok hafif tasarımla geliyor.

Teknolojik gelişmeler ile birlikte artık dizüstü bilgisayarlar da çok daha hafif ve küçük hâle gelmeye başladı. Şimdi ise bu alanda yepyeni bir ürün karşımızda. En büyük teknoloji şirketlerinden olan LG, Gram 14 serisi ismini verdiği yeni laptop modellerini bizlerle buluşturdu.

LG’nin yeni laptop modelleri, Gram serisinin en küçük versiyonları olarak karşımıza çıkıyor. Küçük olmalarının yanı sıra segmentinin en hafif ürünlerinden biri olduğunu da belirtmek gerek. Ayrıca performans konusunda da dikkat çekmeyi başarıyor.

Sadece 1,12 kg ağırlığında

Gram 14 serisi, 1,12 kg ağırlığında olmasıyla sınıfının en hafif laptoplarından biri olmayı başarıyor. Kasa kalınlığı 15,7 mm olup, günlük işe gidip gelme veya seyahat için yeterince ince ve kırılgan hissettirmiyor. LG, çok dengeli bir tasarıma imza atmayı başarmış.

Cihazda 14 inçlik 1200x1920 çözünürlük, 60 Hz yenileme hızı ve 350 nite ulaşan parlaklığa sahip IPS bir ekran var. Yüksek yenileme hızına sahip oyun panelleriyle rekabet etmeyi hedeflemiyor, ancak üretkenlik, internette gezinme ve medya kullanımı için gayet yeterli diyebiliriz.

Her versiyonunda 72 Wh'lık bir batarya ile geliyor. 14 inçlik bir laptop için oldukça büyük bir kapasite olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar dışında cihazlarda AMD’nin yeni Ryzen AI 400 serisi işlemcilerini görüyoruz. Giriş seviyesi modellerde Ryzen AI 5 435, 16 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB PCIe 4.0 SSD bulunuyor. Daha üst düzey versiyonlarda ise Ryzen AI 7 450 işlemci ve 32 GB'a kadar RAM seçeneği sunuluyor.

Japonya’da piyasaya sürülen Gram 14 serisi LG laptopların fiyatları 1.392 dolar seviyelerinden başlıyor ve 2.255 dolara kadar çıkıyor. Küresel olarak piyasaya ne zaman sunulacağı net değil ancak önümüzdeki aylarda olacağı söyleniyor.