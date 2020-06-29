LG Harmony 4 Tanıtıldı: İşte Fiyatı ve Özellikleri

LG, bütçe dostu yeni akılı telefonu Harmony 4'ü resmi olarak tanıttı ve ABD'de satışa sundu. Telefon, önceki nesle göre güncellenen tasarımı ve giriş seviyesi özellikleriyle uygun fiyatlı bir seçenek olarak geldi.

LG, yeni uygun fiyatlı akıllı telefonu Harmony 4'ü resmi olarak duyurdu. LG, yeni akıllı telefonunu LG K40S ile aynı tasarımı paylaşacak şekilde güncelledi ve işletim sistemini Android 10'a yükseltti.

Geçtiğimiz yıl tanıtılan LG Harmony 3'ün halefi olarak gelen Harmony 4 güncellenmiş, modern bir tasarımla birlikte birçok yenilik sunuyor. Bütçe dostu fiyatıyla öne çıkan yeni giriş seviyesi model, damla çentikli 6.1 inçlik 720p+ ekranın yanı sıra metal çerçeveye sahip şık bir tasarım sunuyor.

LG Harmony 4, giriş seviyesinde oldukça uygun fiyatlı bir seçenek

LG Harmony 4, üreticisi açıklanmayan 8 çekirdekli bir işlemciden güç alıyor. Bu işlemci, 4 adet 2.0 GHz ve 4 adet 1.5 GHz çekirdeklere sahip. Akıllı telefon ayrıca 3 GB RAM ve 32 GB dahili depolama alanı sunuyor. Android 10'lu cihaz, kullanıcılara sadece 18 GB kullanılabilir alan bıraksa da microSD kart desteği sunuyor.

Arka taraftaki çift kamera, 5 MP ultra geniş açılı sensör ile 13 MP ana sensörden oluşuyor. Kameraların hemen altında parmak izi okuyucu konumlandırılmış. Ekranın üst kısmındaki damla çentikte ise 8 MP selfie kamerası bulunuyor. Kameranın yanında bir de bildirim LED'i yer alıyor.

LG Harmony 4, 12 saate kadar konuşma süresi sunduğu belirtilen 3.500 mAh batarya içeriyor. Akıllı telefon USB Type-C bağlantı noktası üzerinden şarj oluyor ve şarj girişinin hemen yanında ise 3,5 mm girişi ve hoparlör ızgaraları var. Üzerinde tek bir SIM yuvası bulunan 4G telefon, Wi-Fi a/b/g/n ve Bluetooth 5.0 kablosuz bağlantı desteği de sunuyor.

Sadece gri renk seçeneğiyle gelen telefon 156.2 x 74.2 x 8.6 mm boyutlarında ve 173 gram ağırlığında karşımıza çıkıyor. LG Harmony 4, 139 dolar gibi son derece bütçe dostu bir fiyatla satışa sunuldu. Cihazın Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.

LG Harmony 4 teknik özellikleri: