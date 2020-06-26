LG Velvet 5G İçin Yeni Tanıtım Videosu Yayınlandı

LG, orta-üst seviye akıllı telefonu Velvet'in 5G destekli versiyonu için yeni tanıtım videosu yayınladı. Görüntülerde, LG Velvet 5G'nin tasarımına, kamera yeteneklerine ve esnek özelliklerine yer veriliyor.

LG, orta-üst sınıf yeni akıllı telefonu Velvet'i geçtiğimiz ay Güney Kore'de tanıtmıştı. Teknoloji devinin yeni akıllı telefonu LG Velvet, Güney Kore ve bazı Avrupa ülkelerinde satışa sunulmuştu ki LG, yakında ABD pazarına da açılmaya hazırlanan telefonunun 5G versiyonu için yeni bir tanıtım videosu yayınladı.

LG, yayınladığı yeni tanıtım videosunda 5G destekli akıllı telefonun şık ve kavisli tasarımından başlayarak ekran, kamera ve batarya özelliklerine yer veriyor. Ayrıca telefonu diğer akıllı telefonlardan daha çekici kılan Stylus kalem desteği ve çift ekran aksesuarı da vurgulanıyor.

LG Velvet 5G, tasarımı ve özellikleriyle rakiplerine göre öne çıkarıyor

LG Velvet'in tanıtım videosu, telefonun zarif ve ince tasarımını sergileyerek başlıyor. Ayrıca cihazın cam arka paneline, telefonu şık gösteren renk geçişlerine ve metal çerçevelerine de dikkat çekiliyor. Ardından üçlü arka kamera tasarımı, canlı renkler sunan 6.8 inç POLED ekran ve uzun pil ömrü sunan 4.300 mAh bataryayla video devam ediyor.

LG Velvet'te 20.5:9 en boy oranı ve 1.080x2.460 piksel çözünürlüğü destekleyen damla çentikli 6.8 inç Full HD+ POLED ekran bulunuyor. Ayrıca arkada 48 MP ana sensör, 8 MP ultra geniş açılı sensör ve portre çekimleri için 5 MP derinlik sensöründen oluşan üçlü kamera kurulumu yer alıyor. Tanıtım videosunda ASMR Kayıt ve Voice Bokeh gibi özellikler de sergileniyor.

Son olarak LG, yeni videosunda telefonun suya karşı koruma sağlayan IP68 sertifikasına, Stylus kalem desteğine ve ikinci ekran aksesuarına da değiniyor. Telefonun 5G destekli Qualcomm Snapdragon 765G işlemcisinden ise videonun sonunda bahsediliyor. Cihaz, Aurora Green, Aurora White, Aurora Gray ve Illusion Sunset gibi renk seçenekleriyle göz alıcı bir görünüm sunuyor.

LG Velvet 5G'nin yeni tanıtım videosu: