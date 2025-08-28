LG, eylül başında başlayacak IFA 2025'te sergileyeceği yeni süpürgelerini tanıttı. Cihazlar, önceki yıla kıyasla büyük iyileştirmelerle geliyor.

Tüketici elektroniği konusunda dünyanın en önde gelen şirketlerinden olan ve özellikle akıllı ev aletleriyle dikkat çeken LG, IFA 2025 fuarı kapsamında göstereceği yeni ürünlerini tanıttı. Bu ürünler, robot süpürgeden dikey süpürgeye kadar değişen 4 farklı ürün olarak geliyor.

LG’nin aktardığına göre bu ürünler Avrupa pazarına sunulacak. Buhar paspaslı robot süpürge, dahili süpürge istasyonu, dikey süpürge ve ıslak-kuru dikey süpürgeden oluştuklarını da ekleyelim.

LG’nin yeni robot süpürgesi

LG robot süpürge, önceki nesle kıyasla büyük iyileştirmelerle gelen bir ürün olacak. Şık bir tasarıma da sahip ürün, buharlı paspaslama özelliği ile yağ ve sıvı dökülmelerini etkili bir şekilde temizleyebiliyor. Bağımsız mobilya benzeri yerleştirme istasyonu ise paspası buhar ve su ile temiz hâle getiriyor. Böylece her kullanımda temiz oluyor.

Önceki yılki modelin 2 katı emiş gücüne sahip olduğu söylenen robot süpürge, üzerindeki yapay zekâ çipi ile kir ve tozdan mobilyalara kadar çeşitli çevresel faktörleri algılayıp daha hassas bir gezinme ve temizlik sağlayabiliyor. Yapay zekâ halı algılama sistemiyle süpürge paspası çıkarmak için otomatik olarak istasyonuna dönebiliyor.

Avrupa evlerine uygun tasarlanan istasyon

Robot süpürgeler için yepyeni bir istasyon da gösterildi. Şirket, bu istasyonu Avrupa’daki evlere uygun olarak tasarlamış. Direkt olarak mutfak lavabosunun altındaki kullanılmayan alana tam olarak sığabiliyor. Kapalıyken de neredeyse hiç fark edilmiyor ve mutfağın estetik görünüşünü bozmuyor. İstasyonun otomatik toz giderme sırasında gürültüyü azaltan sirkülasyon sistemi, otomatik su besleme ve boşaltma, daha az enerji tüketimi gibi özellikleri var.

Yeni dikey süpürgeler

Son olarak şirket, yeni dikey süpürgelerini de tanıttı. İlk model, evcil hayvan tüyleri ve ince tozların birikmesiyle emiş gücünü kaybeden dikey süpürgelerin aksine güçlü ve tutarlı bir performans sunacakmış. Micro Cyclone teknolojisi ve yeni filtreleme sistemi bu konuda ona yardımcı olarak her seferinde sabit emiş performansı sağlayacak. Toz parçacıklarını maruz kalmayı minimuma indiren otomatik toz giderme sistemi ve evin her yerine koyulmasına imkân tanıyan şarj istasyonu da diğer dikkat çeken kısımlarından.

İkinci model ise daha hafif ve pratik bir temizlik çözümü sunan ıslak-kuru dikey süpürge. Çok kolay bir kullanıma sahip bu süpürge temizlik sırasında bileklerdeki gerginliği ve yorgunluğu azaltıyor. Yapay zekâ sayesinde sizin temizlik alışkanlıklarınızı öğrenerek verimliliği optimize de edebiliyor.

Cihazda soslar gibi zor sıvı kirlerinden evcil hayvan maması gibi büyük katı parçacıklara kadar her şeyi temizleyen yüksek emiş gücü sunulduğunu ekleyelim. Paspas başlığı da çok daha iyi bir temizlik deneyimini kullanıcıyla buluşturuyor. Bunlara ek olarak dahili LED aydınlatma, paspası sıcak su ve buharla temiz tutma gibi özellikleri de var. LG’nin tanıttığı yeni ev aletleri bu kadardı. Tüm bu ürünler, 5-9 Eylül tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenecek IFA 2025’te sergilenecek. O zaman onlar hakkında daha detaylı bilgiler alabileceğiz.