LG Çift Ekranlı Telefonlarda Kullandığı Teknolojiyi Açıkladı

LG, telefonlarını çift ekranlı hâle getiren aparatı LG V60 ile birlikte duyurmuştu. LG V50 ve LG Velvet akıllı telefonlarıyla da kullanılan bu ikinci ekran, kablosuz olmasına rağmen kablolu iletim hızlarına çıkan bir kablosuz teknoloji kullanıyor.

Son zamanlarda trend hâline gelen ikinci ekran teknolojisi hakkında markalar oldukça yol aldı. Huawei Mate XS ve Samsung Galaxy Fold gibi oldukça pahalı ve üst düzey telefonların piyasaya sunulmasıyla kullanıcılar bu teknolojiye daha çok aşina olmuş durumda. Çift ekranlı tasarımlarıyla akıcı ve göz dolduran bir performans sunan akıllı telefonlar, kullanım kolaylığıyla da çok ilgi çekmişti.

Geçtiğimiz aylarda bahsettiğimiz, LG’nin amiral gemisi olarak duyurduğu LG V60, ‘Dual Screen’ adındaki eklenebilir ikinci bir ekranla geldi fakat bu ikinci ekranı, diğer rakip markaların teknolojilerinden ayıran bir tarafı vardı: çıkartılabilir olması.

LG, ikinci ekranı için mmWave adındaki özel frekansları kullanıyor:

Telefona takabildiğiniz bu ikinci ekranı dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Çoklu görev kullanımından tutun oyun oynamaya kadar geniş bir kullanım alanına sahip bu ekran, size kolaylık sağlayabiliyor. Yukarıda bahsettiğimiz markaların ürettiği çift ekranlı telefonlar gibi bir deneyim yaşayamayacak olsanız bile LG, bu konuda size mükemmel bir alternatif sunmuş gibi görünüyor. İşin şaşırtıcı tarafıysa bu ikinci ekran kablosuz olarak bağlanıyor fakat ne Bluetooth teknolojisini ne de NFC teknolojisini kullanıyor.

Akıllı telefon, ekran aktarma konusunda ‘mmWave’ şeklinde adlandırılan özel bir frekans aralığını kullanıyor. Son zamanlarda oldukça popüler bir konumda olan 5G’nin sahip olduğu frekans aralığıyla aynı olan bu teknoloji, telefonla iletişime geçmek için 30 ila 300 GHz arasındaki radyo frekans aralığından faydalanıyor.

Keyssa adındaki şirket tarafından geliştirilen bu teknoloji, kablosuz olmasına rağmen kablolu iletişim kadar hızlı olması için tasarlandı. mmWave dalgalarının kullanılmasının nedeniyse çok hızlı bir veri transferi sunarken gecikme konusunda oldukça başarılı işler çıkarması. Keyssa tarafından üretilen yongalar, 6 Gbps hızda veri yollayabiliyor ve bunu 60 GHz dalga spektrumunda yapıyor.

Oldukça büyük bir potansiyele sahip bu teknoloji şu an için sadece LG V50, V60 ve LG Velvet tarafından kullanılabiliyor. Bunun, rakiplerine oranla daha alt seviye bir kullanım deneyimi sunsa da fiyat konusunda hepsinin çok önünde olduğunu ekleyebiliriz.