LG Velvet’e 3 Yeni Renk Seçeneği Ekledi

Güney Koreli şirket LG geçtiğimiz ay akıllı telefon pazarına fiyatıyla amiral gemisi modellere kafa tutan yeni cihazı Velvet ile geri dönmüştü. Dört renk seçeneğiyle sunulan akıllı telefona üç renk daha ekleneceğine dair haberler ortaya çıktı.

LG, yeni akıllı telefonu Velvet’i geçtiğimiz ay piyasaya sürdü. Orta sınıf kategorisindeki Snapdragon 765 işlemcisi ve premium tasarımıyla beğenilen akıllı telefon, amiral gemisi özelliklere sahip olmasıyla da dikkat çekti. 6.8 inç büyüklüğünde POLED ekrana sahip olan cihaz tasarımı ve renkleriyle kullanıcıların beğenisini kazandı. Yeni telefonunu Aurora White, Aurora Gray, Illusion Sunset ve Aurora Green olmak üzere dört yeni renk seçeneğiyle duyuran LG, bunlarla yetinmemiş olacak ki 3 yeni renk daha eklemeye karar verdi.

Şu an sadece Güney Kore’de satışta:

Önceki gün ortaya çıkan bir haber, firmanın seçenekler içine üç renk tonu daha ekleyeceğinden bahsetti. Aurora Powder, Aurora Red ve Aurora Blue isimleri verilen yeni renklerin şu an yalnızca Güney Kore’de satışa sunulan modeller arasına eklendiği bildirildi. LG henüz diğer ülkelerde nasıl bir yol izleyeceğini bildirmedi ancak tabii ki yeni renklerin başka yerlerde de seçenekler arasına girmesi olası.

LG Velvet teknik özellikleri

Ekran: 6,8 inç POLED, FHD+ (2340 x 1080 piksel)

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 765G (1 x 2.4GHz + 1 x 2.2GHz + 6 x 1.8GHz Kryo 475)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 16 MP

Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 5 MP

Bağlantı: 5G SA / NSA, Çift 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.1, GPS / GLONASS / Beidou, NFC, USB Type-C

Batarya: 4300mAh

İşletim Sistemi: Android 10

Cihazın 128 GB depolama alanına sahip olduğunu ve Android 10 işletim sistemiyle beraber geldiğini de ekleyelim. Bunların yanında akıllı telefon 4800 mAh’lık bir bataryayı içinde barındırıyor ve arka kısımdaki üçlü kamera kurulumuyla fotoğraf severleri oldukça memnun etmiş gibi görünüyor. 48 MP çözünürlüğe sahip ana kamera, 8 MP’lik geniş açılı kamera ve 5 MP çözünürlükteki derinlik sensörünü barındıran telefonun ön kısımda da 16 MP’lik bir selfie kamera yer alıyor.