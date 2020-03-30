LG'den Yeni Telefonu V60 ThinQ 5G İçin Tanıtım Videosu

LG, yeni amiral gemisi V60 ThinQ 5G için yeni bir tanıtım videosu yayınladı. LG'nin videosu, bir kılıfla çift ekranlı olarak da kullanılabilen bu telefonun hem bilinen hem de yeni açıklanan bazı özelliklerine değiniyor.

Güney Koreli teknoloji devlerinden bir tanesi olan LG, kısa bir süre önce yeni amiral gemisi telefonu V60 ThinQ 5G'yi duyurdu. Bu telefon, donanım özelliklerinin yanı sıra eklenebilir türdeki ikinci ekranıyla da dikkatleri üzerine çekmişti. Tüketiciler, henüz bu telefona sahip olma imkanı yakalamayadılar ancak şimdi LG'nin çift ekranlı yeni amiral gemisi V60 ThinQ 5G ile ilgili yeni bir tanıtım videosuna sahibiz.

LG V60 ThinQ 5G, 6.8 inç büyüklüğündeki tek bir ekrana sahip. Ancak tüketiciler, bu telefona takabilecekleri kılıf benzeri bir ürün ile ikinci bir ekran daha kullanabiliyorlar. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip olan telefon, bu donanım özelliklerini Qualcomm'un yeni nesil Snapdragon 865 işlemcisi ile destekliyor.

LG'nin yeni amiral gemisi, önde ekranına yerleştirilen 10 MP; arkada ise 64 MP, 13 MP ve bir de ToF sensöründen oluşan bir üçlü kamera kurulumuna sahip. LG'nin paylaştığı tanıtım videosu, telefonun tüm bu özelliklerinin yanı sıra bazı yeni özelliklerini de gözler önüne seriyor. LG, yayınladığı video ile daha çok kullanıcının gönlünü mest edip, başarılı bir pazarlama süreci oluşturmak istiyor.

"The V60 ThinQ in Detail" ismiyle yayınlanan video, telefondaki bazı etkileyici özelliklere dem vuruyor. Örneğin bu telefonun kamerası 8K video kaydı yapabiliyor. Ayrıca bu videoda, video sabitleme özelliği olan "Steady Cam" ve videolardaki gürültünün azaltılmasını sağlayan bir özelliğin tanıtımı da yapılıyor.

LG'nin V60 ThinQ 5G için yayınladığı yeni tanıtım videosu