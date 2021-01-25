LG Innotek, Yeni Dijital Otomobil Anahtar Modülünü Duyurdu

LG Innotek, benzerlerine göre hata payı çok daha düşük olan yeni bir dijital otomobil anahtar modülü geliştirdiğini duyurdu. Aracın iç ya da dışına kolaylıkla monte edilebilen modül, bu sayede fiziksel anahtarlara duyulan ihtiyacı ortadan kaldırıyor.

Şu sıralar akıllı telefon sektöründen çekilebileceğini açıklamasıyla gündemde olan LG'nin iştiraklerinden LG Innotek, otomobiller için yepyeni bir anahtar sistemi geliştirdiğini duyurdu. Bu sistem, mobil cihazlarla etkileşime girebilen, sadece tırnak büyüklüğünde olan bir modül olarak karşımıza çıkıyor. Ultra geniş bant teknolojisine sahip sistem, anahtar kullanma zorunluluğunu ortadan kaldıracak gibi görünüyor.

LG Innotek tarafından üretilen modül, aracın içinde ya da dışında herhangi bir yere monte edilebiliyor. Araç sahibi, kullandığı telefonla bu modülü birbirine tanımladığında, fiziksel anahtara duyulan ihtiyaç ortadan kalkmış oluyor. Böylelikle de otomobil sahibi tüketicilerin deneyimleri daha da iyileşmiş oluyor. Haliyle bu tür bir modülle üretilmesi gereken milyonlarca anahtar, işlevsiz bir hale geliyor.

Bu tür modüllerin yaygınlaşması, otomobil üreticilerine milyonlarca dolarlık tasarruf sağlayabilir

LG Innotek yöneticilerinden Ryu In-soo, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Üretilen modülün hata payının benzerlerinden çok daha düşük olduğunu belirten In-soo, bunun da otomobil üreticileri açısından büyük avantajlar sunacağını ifade ediyor. Ayrıca bu tür modüllerin yaklaşması, üretilen her otomobil için iki adet anahtar üretimi yapan otomobil üreticilerine, milyonlarca dolarlık tasarruflar sunmuş olacak.

Strategy Analytics isimli araştırma şirketine göre otomobil dünyası, giderek dijital bir hale dönüşüyor. Haliyle dijital anahtar kullanımı da her geçen gün yaygınlaşıyor ve şirketin ön görülerine göre dijital anahtarlar, 2025 yılında 28,9 milyon otomobilde kullanılıyor olacak. İşte LG Innotek tarafından üretilen modül, araçlarda kullanılan dijital anahtarların hegemonyasına son verecek gibi görünüyor.