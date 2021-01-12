LG, Genişleyebilen Akıllı Telefonu LG Rollable'ı Duyurdu

LG, akıllı telefon piyasasında şaşırtıcı bir hamle yaparak daha önce eşi benzeri görülmemiş yeni bir akıllı telefon modelini duyurdu. LG Rollable adını verdikleri bu telefon, sahip olduğu mekanizması sayesinde genişleyebilen bir ekrana sahip.

Bildiğiniz üzere akıllı telefon piyasasında dev markalar klasik görünümden uzaklaşıp, piyasaya katlanabilir yapıya sahip akıllı telefonlar sunmaya başlamıştı. Yeni tasarımlara yönelen markaların arasına dev teknoloji şirketi LG de katıldı.

Güney Kore merkezli şirket, CES 2021 fuarında LG Rollable adını verdikleri sarılarak genişleyebilen akıllı telefonunu, yeni bir konsept videosu ile duyurdu. Telefon hakkında detaylı bilgiler henüz paylaşılmadı ancak LG, bu yenilikçi adımı ile birlikte akıllı telefon piyasasındaki birçok markayı gerisinde bırakabilecek gibi duruyor.

LG Rollable akıllı telefonun bu yıl piyasaya çıkması bekleniyor

LG Rollable akıllı telefon, tablet gibi bir görünüme ulaşmak için yukarı doğru genişleyebilen bir ekrana sahip. Telefonun arka tarafında bulunan ve daha önce Rollable OLED model televizyonlarda da kullanılan mekanizma sayesinde ekran genişletiliyor ve çözünürlük otomatik olarak ayarlanıyor.

Telefon hakkında sadece konsept bir video yayınlandı ve donanım tarafında bulunan detaylara henüz yer verilmedi. Ancak LG’nin bu telefonu bulunduğumuz 2021 yılı içerisinde sunması bekleniyor. Eğer LG Rollable bu yıl piyasaya çıkarsa, şirket türünün ilk örneği bir telefona sahip olacak. LG, ürün gamında Samsung gibi dev markaların biraz arkasında kaldığı için, yeni akıllı telefonu sayesinde yarışta tekrar ön sıralarda yer alabilir gibi duruyor.