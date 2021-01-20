LG, Akıllı Telefon Pazarından Çekilebileceklerini Açıkladı

Çalışanlarına bir not gönderen LG CEO'su Kwon Bong-seok, şirketin soğuk bir kararın arifesinde olduğunu, akıllı telefon biriminin satılabileceğini, kapatılabileceğini ya da küçültülebileceğini söyledi.

Bir zamanlar akıllı telefon sektöründe zirveye oynayan markalar arasında yer alan LG, son yıllarda ise bu “popülerliğinden” oldukça uzakta bulunuyor. Amiral gemisi segmentte pazar payı yok denecek kadar düşen ve küresel pazarda özellikle Çinli rakiplerinin fersah fersah gerisinde kalan Güney Koreli şirket, artık geleceğe de umutlu bakamıyor gibi görünüyor.

The Korea Herald tarafından aktarılan bilgilere göre LG CEO'su Kwon Bong-seok, bugün çalışanlarına bir şirket içi not gönderdi ve şirketin akıllı telefon pazarından çekilebileceğini açık bir dille ifade etti. Bong-seok, çalışanlarına göndermiş olduğu notta direkt olarak şu şekilde konuştu:

LG; akıllı telefon bölümünü satmayı, pazardan çekmeyi ya da küçültmeyi düşünüyor

“Küresel mobil cihaz pazarındaki rekabet giderek şiddetlendiği için LG’nin soğuk bir karar alma ve en iyi seçimi yapma zamanı geldi. Şirket; akıllı telefon bölümünün satışı, pazardan çekilme ve küçülme dahil olası bütün çözümleri değerlendiriyor.”

LG’nin akıllı telefon pazarından çekilmeyi ya da akıllı telefon bölümünü küçültmeyi planladığına dair söylentiler bir süredir dolaşıyordu ancak bugüne kadar bu konuda somut bir adım görmemiştik. Söylentilere göre olası bir küçülme halinde LG Mobile bölümünün yüzde 60’ı şirket içindeki diğer birimlere ya da LG’ye bağlı diğer kuruluşlara transfer edilecek.

2019 yılında LG’nin pazardan çekileceğine dair söylentiler ortaya çıktığında şirket, bu iddiaları yalanlamıştı. Ancak bu kez direkt olarak şirket CEO’sunun çalışanlarıyla paylaşmış olduğu not ortaya çıktığından LG’nin bu konuda nasıl bir resmi açıklama yapacağı öngörülemiyor.

Aslına bakacak olursak LG, özellikle TV ve ekran paneli sektöründe oldukça iyi bir pazar payına sahip. Buna karşın şirket, LG G4’ten bu yana rekabetçi bir akıllı telefon piyasaya sürmekte sıkıntı çekiyor. Bu nedenledir ki LG’nin akıllı telefon bölümü son 5 yılda 4,5 milyar dolar zarar etmiş durumda.