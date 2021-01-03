LG, Panel Görevi Görecek Yeni Bir Şeffaf Ekran Geliştirdi

Geçtiğimiz aylarda yeni şeffaf OLED dokunmatik ekranını tanıtan LG, teknolojide sınır tanımayan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Teknoloji devi şimdi de COVID-19'un yayılmasını engellemek için ticari amaçla yeni bir şeffaf ekran geliştirdi.

Şeffaf ekranlar henüz evimizin salonlarına girmemiş olsalar da pek çok teknoloji devi bu konuda ciddi adımlar attı ve farklı amaçlarla kullanılabilen şeffaf ekranlar geliştirdi. LG de bu yarışta bayrağı taşıyan şirketlerden biri ve şeffaf ekran teknolojisini hayatımıza dahil etmek için sürekli çalışıyor.

LG'nin bu noktada attığı son adım ise COVID-19'un yayılımını engellemek için panel görevi görecek yeni bir şeffaf ekran geliştirmek oldu. LG'nin CES 2021'de tanıtmaya hazırlandığı yeni şeffaf ekranı, özellikle restoranlarda kişiler arasında bir panel olarak kullanılacak ve aynı zamanda menü görevi de görebilecek. Bu sayede COVID-19'un sosyal alanlarda kişiler arasında yayılmasının önüne bir engel konmuş olacak.

Metro camlarında ve akıllı evlerde de kullanılabilecek:

Tabii bu geliştirilen bu şeffaf ekranın tek kullanım alanı restoranlar olmayacak. Akıllı evlerde TV olarak da kullanılabilecek olan şeffaf ekran, metroların pencereleri gibi alternatif alanlar için de değerlendirilebilecek.

Önümüzdeki günlerde online olarak düzenlenecek CES 2021'de karşımıza çıkacak olan bu yeni şeffaf ekran hakkında henüz teknik detaylara dair bilgi sahibi değiliz. Ancak LG'nin şeffaf ekran teknolojisinde geldiği yeri düşünürsek, 55 inç'lik bu yeni ekranın da bizi şeffaf ekran teknolojisinin daha yaygın hale gelmesine bir adım daha yaklaştıracağını söyleyebiliriz.

Tabii ki şeffaf ekran teknolojisinin henüz çok da uygun fiyatlı bir teknoloji olmadığını düşünürsek, bu ekranı arkadaşlarımızla makarna yemeye gittiğimiz 'o' kafede görmek için uzunca süre daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.