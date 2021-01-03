Bu ay içerisinde dijital ortamda gerçekleştirilecek olan CES 2021'de yer alacak şirketlerden bir tanesi olan LG, bükülebilir OLED oyuncu monitörünün demosunu gösterecek. LG'nin bu ekranı, düz ve kıvrımlı ekran modları arasında geçiş yapabilecek.

Tüketici elektroniği denildiğinde akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi olan Güney Koreli LG, CES 2021'de (Tüketici Elektroniği Fuarı) geliştirdiği yeni ekranlarının tanıtımını yapacak. Bunların arasında şeffaf OLED demoları da bulunuyor.

Ancak bu haberimizin konusu şeffaf OLED'ler değil. Güney Koreli teknoloji devi, CES 2021'de 48 inç 4K Bükülebilir CSO (Cinematic Sound OLED) ekranını da gösterecek. Konsept ürün olarak sergilenecek olan bu ekran, düz ekrandan kıvrımlı ekrana dönüşebiliyor.

LG'nin bükülebilir OLED oyuncu monitörü

Ürünün hem kıvrımlı hem de düz ekran olması farklı amaçlı kullanımlara da açık hale getiriyor. Düz ekran modunda videolar izlenip kıvrımlı ekran modunda oyunlar oynanabilir. Ekranın kıvrımlı moddaki yarı çapı, 1.000 mm'ye kadar da çıkabiliyor. Görünüşe göre LG, özellikle OLED ekran konusunu bir hayli ciddiye alıyor.

Güney Koreli şirket, geçtiğimiz seneki CES'te de kıvrımlı moda geçebilen 65 inçlik ekranının sunumunu gerçekleştirmişti. Yani düz ve kıvrımlı ekran modları arasındaki geçiş, CES 2021'e özel bir şey değil. Ancak tabii ki birbirinin birebir aynısı da değil.

Bu iki ekran arasındaki fark Cinematic Sound OLED yani CSO'da ortaya çıkıyor. 0,6 mm kalınlığındaki film ikaz cihazı, OLED paneli adeta bir hoparlöre çevirebiliyor. Bu sayede ses, direkt olarak ekrandan gelirken monitörün de ince kalması sağlanmış oluyor. LG, ayrıca bu monitörün 40 Hz'den 120 Hz'e kadar değişen ekran tazeleme oranlarını desteklediğini de belirtiyor.