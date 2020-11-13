LG’nin Koç Grubu Markalarına Açtığı Patent Davası Sonuçlandı

LG'nin Koç Grubu'na yönelik davaları sonuçlandı. LG tarafından yapılan açıklamalarda anlaşmazlıkların çözüldüğü, her iki tarafından da bu durumdan memnun olduğu söylendi. Koç Grubu ise patent davalarıyla ilgili bir açıklama yapmadı.

Güney Koreli teknoloji devi LG, yaklaşık bir yıl önce Koç Grubu'na ait Arçelik, Beko ve Grundig gibi markalara dava açmıştı. Bu davanın nedeni, buzdolaplarında kullanılan buz yapma teknolojileriydi. LG'nin iddialarına göre Koç Grubu, kullandığı teknolojilerle patent ihlali yapmıştı. İşte Almanya, Fransa ve İspanya'da açılan davalar nihayet sonuçlandı.

LG tarafından yapılan açıklamalarda, sürecin tamamlandığı ve davaların sonuçlandığı ifade edildi. Anlaşmazlıkların çözüldüğüne değinen şirket, sorunlar çözüldüğü için her iki tarafın da memnun olduğunu söyledi. Ancak şirket, taraflar arasında nasıl bir anlaşma yapıldığını, bu anlaşmanın detaylarına değinmedi.

Bu arada, LG'nin iddialarına göre patent ihlali, Koç Grubu'nun tüm ürünlerini kapsamıyor. Şirketin sadece Avrupa pazarı için ürettiği böyle bir sorun vardı ve bu sorun artık geride kalmış durumda. Görünüşe göre iki dev, bundan sonra bu tür bir patent sorunuyla karşı karşıya gelmeyecek.

LG'nin açıklamalarına karşın, Koç Grubu'ndan herhangi bir açıklama gelmedi. Ancak LG'yi memnun eden bir kararın Koç Grubu da memnun edeceği aşikar...