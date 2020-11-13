F1'in İkonik Hareketi Donut Türkiye'de Simit Olarak Anılacak

Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix yarışı öncesinde Red Bull Türkiye ile İletişim Başkanlığı arasında hoş bir diyalog yaşandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan tanıtımdaki donut hareketiyle ilgili bir talepte bulunan Red Bull Türkiye, İletişim Başkanlığı'ndan olumlu dönüş aldı.

Ülkemizdeki Formula 1 hayranlarının büyük bir heyecanla bekledikleri günler geldi çattı. Yıllar sonra yeniden Türkiye'ye gelen Formula 1 pilotları, ülkemizdeki Formula 1 hayranlarına eğlenceli bir hafta sonu geçirtecekler. Yarışlar, S Sport isimli kanaldan ücretsiz olarak izlenebilecekken İstanbul'daki vatandaşlar da son birkaç gündür, tanıtım amacıyla Formula 1 araçlarını yollarda görüyorlar.

Formula 1 Türkiye Grand Prix'i için yapılan tanıtımlardan bir tanesi de 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden gerçekleştirildi. AlphaTauri ekibi pilotlarından Pierre Gasly, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Formula 1'in ikonik hareketlerinden "donut"u gerçekleştirdi. Yapılan gösterinin ardından harekete geçen Red Bull Türkiye de tanıtımların yapılmasını organize eden İletişim Başkanlığı'na bir talep yöneltti. Talep, İletişim Başkanlığı tarafından kabul edildi.

Donut, Formula 1 aracının daire çizmesi anlamına geliyor

Red Bull Türkiye, Gasly'nin yaptığı harekete Formula 1'de donut denildiğini ancak bu hareketin Türkiye'de "simit" olarak isimlendirilebileceğini söyledi. Bu talebi olumlu karşılayan İletişim Başkanlığı, fikrin harika olduğunu ifade ederek, bundan sonra bu hareketin Türkiye'deki isminin simit olduğunu söyledi. Yaptığı paylaşımda oldukça samimi bir dil kullanan İletişim Başkanlığı, yaptığı paylaşıma gülen yüz emojisi eklemeyi de ihmal etmedi.

İşte Red Bull Türkiye'nin yaptığı o paylaşım

"Sevgili @iletisim, Pierre Gasly'nin bu müthiş hareketini görmüş müydünüz? Bu harekete Formula 1'de "donut" deniyor. Ama bizce bu harekete "simit" demek yakışır! Ne dersiniz, Türkçesi simit olsun mu?"

İletişim Başkanlığı'nın Red Bull'a verdiği cevap ise şu şekilde

Bu arada Formula 1 pilotları, bugün iki kez Intercity İstanbul Park'ta olacaklar. Isınma turları atacak pilotlar, saat 11:00 ve saat 15:00'te piste inecekler. Yarın saat 12:00'de ise üçüncü ve son ısınma turları atılacak. Saatler 15:00'i gösterdiğinde ise heyecan, tüm hızıyla başlamış olacak. Çünkü pilotlar, bu kez de sıralama belirlemek için pistteki yerlerini alacaklar. Pazar günü saat 13:10'da ise nefesler tutulacak ve ana yarış, an itibarıyla başlamış olacak. Az önce de belirttiğimiz gibi yarışın Kanal S Sport'ta ücretsiz olarak yayınlanacağını belirtelim. Dileyen vatandaşlar, ısınma ve sıralama turlarını da bu kanal üzerinden takip edebilecekler.