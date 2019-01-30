LG'nin 5G'li İlk Akıllı Telefonu LG V50 ThinQ 5G Olacak

LG'nin 5G teknolojisine sahip yeni akıllı telefonunun ismi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı.

Akıllı telefon sektörü LG'nin, 25 Şubat 2019 tarihinde başlayıp 28 Şubat 2019 Perşembe günü bitecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) 5G teknolojisine sahip bir akıllı telefonu tanıtacağına dair söylentiler ortaya çıktı. Söylentiler doğru ise LG, MWC 2019 etkinliğinde 5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonunu tanıtmış olacak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi şirketin MWC 2019'da tanıtacağı 5G teknolojisine sahip akıllı telefonun adının "LG V50 ThinQ 5G" olabileceği söyleniyor. Akıllı telefonun adının insanların aklında yer edinmesini istiyorsa LG'nin bu kadar uzun bir cihaz ismi kullanmaması gerektiği söylenirken LG'nin, V50 ThinQ 5G akıllı telefonunu 1.165 dolar ile 1.354 dolar arasında fiyatlandırabileceği tahmin ediliyor.

LG'nin 5G teknolojisine sahip ilk akıllı telefonu hakkında pek bir bilgi bulunmasa da gücünü Qualcomm'un Snapdragon 855 yonga setinden alacağı ve 4.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı biliniyor. Cihazın Şubat ayında gerçekleştirilecek olan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) tanıtılmasının ardından Mart ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor.