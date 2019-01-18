LG G8'in Tasarımı MWC'den Önce Ortaya Çıktı

LG'nin bu seneki ilk amiral gemisi olacak olan G8'e dair tasarım görselleri sızdırıldı.

LG, V40 ThinQ’yu 20 Ocak’ta Amazon üzerinden Hindistan’da satışa sunacak fakat şu sıralar şirketin V40 ThinQ cihazından daha çok konuşulan şey ise çıkaracağı amiral gemisi telefonu. LG G7+ ThinQ’nun takipçisi olarak gelen LG G8’in, Barselona’da düzenlenecek olan Mobile World Congress’de (MWC) tanıtılması bekleniyor. Ancak bu etkinlikten önce 91mobile ve OnLeaks, LG’nin yeni amiral gemisinin fotoğraflarını ve 360 derece videosunu yayınladı.

G8, öncekinden çok da farklı değilmiş gibi gözüküyor fakat daha dikkatli incelenirse ufak detaylar göze çarpacaktır. Arka tarafta yer alan kamera modülü yatay olarak konumlandırılmış, parmak izi okuyucu da ekrana gömülü değil, yine arkada tarafta yer alıyor.

Şirketin V40 ThinQ’da üç kamera kullandıktan sonra amiral gemisi olan G8’de çift kamera kullanması şaşırtıcı. Cihazın çentik kısmındaysa bir çift ön kamera bulunuyor. Telefonun ekranının 6,1 inç boyutunda olması beklenirken, telefon boyutunun 152 x 72 x 8.4 mm olacağı tahmin ediliyor.

Telefonun alt tarafında USB Type-C girişi, hoparlör ızgarası ve 3,5mm’lik ses soketi bulunuyor. Güç düğmesi ve SIM kart yuvası telefonun sağ tarafına konumlandırılmış, sol tarafında ise ses açma/kapama düğmeleri bulunuyor.

Özellikler

Telefonun özellikleri hakkında bir süredir çeşitli dedikodular ve sızıntı haberleri dolaşıyor fakat net olarak bilinen bir şey henüz yok. İlk çıkan haberlere göre, telefonda 5G hücresel bağlantı desteği olacak. Şu an için kesin olarak bilinen şey ise sızdırılan görüntülerden de anlaşılacağı üzere telefon oldukça ince çerçevelere sahip olacağı.

Telefonun işlemcisiyle ilgili çıkan haberler daha çok Snapdragon 855 üzerine yoğunlaşmış olsa da Snapdragon 845 ile gelmesi de ihtimaller dahilinde.

Fiyat

Telefonun fiyatına dair şu ana kadar henüz kesin bir bilgi yok. Bunun kesinleşmesi için MWC’yi beklememiz gerekecek.

Son olarak LG’den bir yönetici, sızdırılan bu görsellerin tam olarak doğru olmayabileceğini, tasarım konusunda değişiklikler olabileceğini söyledi.