LG Velvet'in Avrupa İçin Çıkış Tarihi Belli Oldu

LG, birkaç hafta önce Velvet adını verdiği yeni orta segment cihazını ana vatanı Güney Kore’de kullanıcılarıyla buluşturmuştu. Görünüşe göre cihaz, Güney Kore’nin ardından Avrupa topraklarına da iniş yapıyor.

Güney Koreli teknoloji devi LG, son yıllarda akıllı telefon tarafında pek de parlak bir performans sergilemiyor. Eski şaşaalı günlerine geri dönmek isteyen şirketin bu uğurda attığı adımlardan bir tanesi de LG Velvet olmuştu. LG, yeni telefonunun kullanıma sunulacağı alanları da genişletiyor.

Güney Koreli akıllı telefon üreticisinin elinden çıkan son telefon olan Velvet, oldukça yakın bir süre içerisinde Avrupa’da da çıkış yapacak. LG’nin resmi İtalya internet sitesine göre Velvet, Haziran 2020’de Avrupa topraklarına ayak basacak.

LG Velvet Avrupa’da

Şirketin bu sene içerisinde çıkardığı telefon, yukarıda da bahsettiğimiz gibi düşüşe geçtiği akıllı telefon piyasasında yeniden canlanmak için yaptığı hamlelerden bir tanesi. Snapdragon 765G işlemciye sahip olan telefon, orta segmentte yer alıyor.

LG Velvet, birkaç hafta önce ana vatanı Güney Kore’de çıkmıştı ancak şirketten, farklı ülkelerde de çıkış yapıp yapmayacağına dair herhangi bir açıklama gelmemişti. Ancak İtalya sitesinde ortaya çıkan bilgiler Güney Kore dışında da çıkacağını gösteriyor. Cihaz, Avrupa’da şu renk seçeneklerine sahip olacak; Sunset, Aurora White, Aurora Gray, Aurora Green.

LG Velvet’in şu için diğer yakın ülkeler olan Fransa ve İspanya sitelerinde çıkmadığını da aktarmak gerekiyor. Bunun sebebi İtalya sitesinde yaşanan bir problem de olabilir, cihazın pazara çıkışının İtalya’dan başlayacak olması da olabilir. Eğer ki Velvet, Avrupa’da çıkış yaparsa yakın bir süre içerisinde ülkemizde de görebiliriz.

Peki, sizce LG, akıllı telefon dünyasında eski günlerine dönebilir mi? LG Velvet, bu amaç için uygun bir telefon mu? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.