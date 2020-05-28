Geçtiğimiz günlerde LG Polonya, TikTok hesabından bir video yayınlamış ve videoda yer alan görüntüler tüketicilerin tepkisine sebep olmuştu. Bugün LG Polonya’dan istismar olarak nitelendirilen bu çirkin video için özür geldi.

Birkaç gün önce LG Polonya hesabından yapılan bir paylaşım, istismar görüntüleri sebebiyle çok sayıda kullanıcının tepkisine sebep olmuş ve biz de bunu yaptığımız haberle sizlere aktarmıştık. Bugün konuyla ilgili bir gelişme oldu ve LG Polonya, söz konusu video için herkesten özür diledi. Daha önceden dev şirketin telefonun iyi fotoğraf çekme özelliğine atıfta bulunmak isterken yanlış anlaşılmalara sebebiyet veren görüntülerin ortaya çıktığı söylenmiş ancak bu bahane, kullanıcıların büyük tepki göstermesini engellememişti.

Gelen yorumlar üzerine geri adım atan şirketin Polonya ayağı, bugün bir de özür duyurusu yaptı. Özürde LG Electronics’in standartlarına ve politikasına uymayan ve sosyal medya içeriği için uygun olmayan video için özür dilendiği ifadeleri yer aldı. Cinsiyetçi yaklaşım yüzünden yapılan özür için henüz kullanıcılardan bir tepki gelmedi ancak sanıyoruz ki bu kötü durum, şirketin tüketici gözündeki imajını azımsanmayacak biçimde zedelemesine sebep oldu.

Aslında video, LG V60 ThinQ 5G cihazının reklamıydı:

Ortaya çıkan videonun aslında LG’nin yeni akıllı telefonu V60 ThinQ 5G cihazının tanıtım videosu olduğunu hatırlatalım. Yaşlı bir adamın, merdivenlerden çıkan etekli bir genç kadının arkadan fotoğrafını çekmeye çalıştığını gösteren videoda kadın aniden arkasını dönüp adamı fark ediyordu. Yaşlı adamın telefonuna baktığında kendi fotoğrafları yerine selfie fotoğraflarıyla karşılaşan kadın arkasını dönüp gidiyordu. Adamsa videonun devamında aslında kadının fotoğraflarını çektiğini gösterip eliyle bir hareket yapıyordu.

Neden bu tarz bir video çekildiği henüz bilinmiyor. Neredeyse izleyen herkes, videoya bir anlam vermenin çok güç olduğunu bildiriyor. LG şirketinin daha önce bir açıklama yaparak özür dileyip videoyu kaldırdığını bildiren duyurusundan sonra şimdi de olayın esas muhatabı LG Polonya aynı tavrı tekrarlamış durumda. Kullanıcıların bu yeni haberler karşısında nasıl tavır alacağını bekleyip göreceğiz.