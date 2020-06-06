Vivo'nun, Telefonlarında Aynı IMEI Kullandığı Ortaya Çıktı

Hint bir komiser yardımcısının, telefonundaki IMEI numarısını kontrol etmesiyle başlayan süreç, Vivo'nun on binlerce telefonunda aynı IMEI adresini kullanmasının ortaya çıkmasıyla son buldu. Konuyla ilgi şirkete bildiri geçildi fakat Vivo, hâlâ konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Her cep telefonunun kendine has bir IMEI numarası vardır. 15 rakamdan oluşan bu numara, telefonların kimliğini tespit etmek ve izlemek için gereklidir. Genelde polislerin suçluları yakalayabilmesi veya soruşturma kapsamındaki telefonları inceleyebilmesi için IMEI numaralarının gerekli olduğu da biliniyor.

Hindistan’da üretilen telefonların hepsinin, farklı bir IMEI numarasına sahip olması gerektiği kanunlarda açık bir şekilde belirtiliyor. IMEI kopyalama gibi suçların cezai işleme tabii tutulacağı da açık bir şekilde kanunda yer alıyor, hatta bu suçun 3 yıla kadar hapis cezası sebebi olduğu da ifade ediliyor.

Vivo, cep telefonlarında aynı IMEI numaralarını kullanıyor

Tüm araştırmalar, Meerut Polis Teşkilatı'ndan bir komiser yardımcısının, telefonunu servise yollamasıyla başladı. Telefonu yetkili servis tarafından değiştirilen memur, telefonun IMEI’sinin eskisi ile aynı olduğunu anlayınca konu ile ilgili araştırmalarına başladı. Vivo Hindistan için soruşturma başlatarak 5 ay boyunca araştırmalarına devam etti.

Meerut’un siber teşkilatı olayları açığa çıkarmak için IMEI numarasını, veri toplamak adına telefonun hat sağlayıcısına yolladı. Olaylar tam da o zaman tam anlamıyla ortaya çıktı. Vivo’nun aynı IMEI adresine kayıtlı 13.500’den fazla telefonunun, ülkenin farklı şehirlerinde aktif olarak kullanıldığı saptandı.

Konu hakkında yetkili Harmanjit Singh, Vivo’ya CrPC’nin (Criminal Procedure Code) 91. bölümüne dayanarak bir bildiri yolladı. Vivo konu hakkında henüz bir açıklama yapmadı fakat yakın bir zamanda, Hindistan vatandaşlarının aklındaki soru işaretlerine yanıt vereceğini tahmin ediyoruz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi, IMEI numarasını telefon hattı sağlayıcı verilerini kullanarak, kaybolan veya çalınan telefonların yerini tespit etmek için kullanılır. Eğer telefonunuzun IMEI numarasıyla çakışan başka bir telefon daha bulunursa IMEI numarası amacının dışına çıkarak telefonların takibini imkansız hale getirir. Büyük bir cezası da bulunan bu suçtan uzak durmanızı hatta şu an, numara takımınızı açıp *#06# çevirip IMEI numaranızı öğrenebilirsiniz. Eğer telefonunuzdaki ayarlardan kontrol ettiğiniz IMEI numarası ile bir uyuşmazlık gözlemlerseniz hemen bir yetkiliyle temasa geçmenizi şiddetle tavsiye ederiz.