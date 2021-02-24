LG, akıllı televizyonlarına sunduğu webOS işletim sistemini lisanslama kararı aldı. Alınan bu karar, webOS'un bundan sonra farklı markalarda da kullanılabileceği anlamına geliyor. Hatta şirket, daha şimdiden birkaç üretici ile de anlaşmış durumda.

Şu sıralar akıllı telefon sektöründe zorluk çekiyor olsa da diğer sektörlerde gayet başarılı işler yürüten Güney Koreli teknoloji devi LG, akıllı televizyon sektörünü derinden etkileyecek radikal bir karar aldı. Şirket, milyonlarca kullanıcının beğenerek kullandığı "webOS" isimli akıllı televizyon işletim sistemini, LG özelinden çıkacağını duyurdu. Bu duyuru, yakın bir gelecekte farklı markaların da webOS kullanan televizyonlar üretebileceği anlamına geliyor.

LG'nin yaptığı son açıklamaların, webOS'un neredeyse tümüyle yenilenen son sürümünden sonra gelmesi dikkatlerden kaçmıyor. Zira son arayüz, LG markalı akıllı televizyon kullanan pek çok tüketici tarafından onay almıştı. Şirkete göre webOS'un sunduğu özellikler ile televizyon sektörüne yeni bir soluk getirebilecek oluşu, böyle bir karar alınmasındaki en büyük etkendi. LG, bu hamleyle akıllı televizyon sektöründeki pozisyonunu güçlendireceğine inanıyor.

Bazı şirketlerle anlaşmaya varıldı

LG tarafından yapılan açıklamalara göre webOS için sunulan lisanslama programı kapsamında, bazı şirketlerle anlaşıldı. Anlaşılan bu şirketlerden de bahseden şirket, bunların RCA, Ayonz ve Konka olduğunu ifade ediyor. Bu şirketler en azından Türkiye'de popüler olmasalar da önümüzdeki yıllar, ülkemizde tercih edilen markalar için de milat olabilir.

LG'nin webOS'u lisanslama fikri iyi olsa da farklı marka televizyon alan tüketiciler, bir süre daha webOS 5 kullanmaya devam edecekler gibi görünüyor. Ancak bu, pek çok kullanıcı için bir şey ifade etmeyecek gibi görünüyor. Zira webOS, diğer işletim sistemlerine göre kendini çoktan ispatladı. Haliyle kullanıcılar, kullandıkları markanın işletim sistemi yerine webOS 5 sürümünü kullanmaya zaten razılar.