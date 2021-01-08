LG, 2021 model 4K ve 8K televizyonlarına hayat verecek webOS 6.0'yı duyurdu. Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre bu işletim sistemiyle birlikte kullanıcı arayüzü tamamen değişti. Ayrıca LG'nin 2021 model uzaktan kumandaları da NFC desteği ile gelecek.

Güney Koreli teknoloji devi LG, bundan 6 yıl önce akıllı televizyon modelleri için hazırladığı "webOS" isimli işletim sisteminin güncellendiğini duyurdu. LG tarafından yapılan açıklamalara göre 2021 model 4K ve 8K çözünürlük sunan akıllı televizyonlarda kullanılacak işletim sistemi "webOS 6.0" olarak isimlendiriliyor. Peki yeni işletim sistemi, kullanıcılara neler vadediyor?

LG tarafından yapılan açıklamalara göre webOS 6.0 ile birlikte kullanıcı arayüzü değişti. Daha modern bir tasarım tercih eden mühendisler, uygulama ve içerikleri karolar haline getirdiler. Ayrıca bu televizyonlarda Google Asistan ve Amazon Alexa'yı sesli kontrol etmenizi sağlayan ThinQ AI de geliştirildi. LG'ye göre artık her iki asistan da çok daha fazla komutu anlayıp, yerine getirebiliyor.

"Bugüne kadarki en önemli webOS güncellemesi"

LG, webOS 6.0'yla birlikte 2021 yılında piyasaya sürülecek olan televizyonların kumandalarını da güncelledi. Yapılan güncellemeyle birlikte LG'nin uzaktan kumandaları, NFC desteğine de sahip olmaya başladılar. Böylelikle kullanıcılar, akıllı telefonları ile televizyonları arasında çok daha hızlı bir şekilde içerik aktarımı yapabilecekler. Tüm bunlara ek olarak webOS 6.0, kullanıcılara önerdiği içerikleri daha iyi bir şekilde analiz edip, en iyi sonuçları verebilecek.

Akıllı televizyonlarında kullanılacak son güncellemeyle ilgili açıklamalarda bulunan LG Home Entertainment başkanı Park Hyoung-sei, 2014 yılından beri webOS'un gelişmesi için ellerinden yaptıklarını ancak bugüne kadarki en önemli güncellemenin, webOS 6.0 olduğunu ifade ediyor. Söz konusu güncellemenin eski model televizyonlara ulaşıp ulaşmayacağı bilinmiyor.