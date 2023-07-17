Kızılötesi teknolojiler ile rekor internet aktarım hızına ulaşıldı. Li-Fi olarak isimlendirilen gelecekte Wi-Fi'in yerini alabileceği söylenen şu teknoloji, 9.6 Gbps veri aktarım hızına ulaşarak rekor kırdı.

Kızılötesi teknolojilerini hepimiz biliriz. Yıllardır tüm televizyonların kumandalarında bulunan bu teknoloji, akıllı telefonların "ilkel" aşamada olduğu dönemlerde veri aktarımı için de kullanılıyordu. Daha o yıllarda, kızılötesi sensörler ile veri alışverişi yapılabileceği zaten biliniyordu. İşte bu teknoloji üzerine yapılan yeni çalışmalar, kızılötesi ile ultra yüksek internet hızlarına ulaşılabileceğini ortaya koydu. Üstelik kızılötesinin Wi-Fi'ın yerini alması ya da aynı anda kullanılabilmesi için de çalışmalar yapılıyor.

Kızılötesi teknolojisiyle ilgili son çalışmalar, Wi-Fi teknolojisini geliştiren IEEE standartları kuruluşu oldu. Ekip, "Li-Fi" olarak isimlendirdiği teknoloji ile Wi-Fi için yeni bir katman oluşturduğunu, böylelikle cihazların internet erişimi için yeni bir yol sağlandığını ifade ediyor. Hatta Li-Fi teknolojisinin toplu entegrasyonu için de artık her şey hazır. Aslında, geçmişte de bilinen Li-Fi teknolojisi için ilk kez seri kullanım aşamasında olunduğunu söylemek mümkün.

9.6 Gbps internet hızına ulaşıldı!

Yukarıda fotoğrafını paylaştığımız "Light Antenna One", kızılötesi ışınlar ile internet aktarımı yapan bir cihaz. Ekip, bu gibi cihazlarıı kullanarak 10 Mbps ila 9.6 Gbps aralığında internet hızı sağlamayı başardı. Şöyle bir detay bilgi verelim. Popüler internet hız testi platformlarından Speedtest'e göre 2023'ün ilk çeyreğinde, Türkiye'deki ortalama internet hızı 32 Mbps idi. Kızılötesi ışınlarla ulaşılabilen maksimum internet hızı, Türkiye'deki ortalama internet hızının 300 katı olarak kayıtlara geçti.

Buraya kadar gözünüzü boyamış gibi görünebiliriz. Fakat Li-Fi teknolojisinin büyük bir eksisi var. Kızılötesi ışınlar, belirli açılarda dağılım gösterirler. Hal böyle olunca bu tür cihazların rahat kullanımı için konumların doğru olarak hesaplanması gerekiyor. Teknolojiyle ilgili çalışan ekipler de bunun farkında. Daha çok kurumsallar için uygun olan Li-Fi, ilerleyen dönemlerde Wi-Fi'a yardımcı bir teknoloji olarak yaygınlaşabilir.