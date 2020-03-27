LIDAR Sensörlü Yeni iPhone 12 Konsept Tasarımı (Video)

iPhone 12 hakkında söylentilerin artmasıyla birlikte yeni konsept çalışmaları da gelmeye devam ediyor. YouTube'da yayınlanan yeni iPhone 12 konsept tasarım videosunda 2020 iPad Pro'nun LIDAR sensörü, iPhone 12'ye de gelmiş durumda.

Apple'ın bu yıl tanıtacağı yeni iPhone 12 serisi için uzun bekleyiş başladı. iPhone konseptleri tasarlayan ConceptsiPhone adlı bir YouTube kanalı, neredeyse Apple'ın pazarlama departmanından çıkmış gibi görünen iPhone 12 konsept tasarım videosunu yayınladı.

Paylaşılan detaylı konsept video, 2020 model iPhone modellerinde beklenen bazı özellikleri gösteriyor. iPhone 12 konsepti, iPhone 4'ten ilham alan gövde tasarımını ve geçtiğimiz hafta tanıtılan yeni iPad Pro ile gelen LIDAR sensörü ile birleştiriyor.

ConceptsiPhone, iPhone 12 konseptinin, A14 Bionic işlemci, LIDAR sensörü, üçlü arka kamera, iOS 14 ve 5G desteği gibi beklenen özelliklere sahip olduğunu belirtiyor. Konsept ayrıca süper hızlı 25W şarj, USB-C bağlantı noktası ve 1 TB depolama seçeneği gibi ek geliştirmeler de sunuyor.

Apple'ın iPhone 12 ve iPhone 12 Pro'yu her zaman olduğu gibi sonbaharda düzenlenecek yıllık etkinliğinde tanıtması bekleniyor. Yeni nesil iPhone'lar hakkında somut bir bilgi açığa çıkmasa da, şimdilik bu konsept tasarımla idare edebilirsiniz.

LIDAR sensörlü iPhone 12 Pro konsepti: