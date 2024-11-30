Lies of P'nin geliştiricisi Round8 Studios, yeni bilim kurgu ve hayatta kalma korkusu üzerine bir oyun ile geleceğini duyurdu. Oyun PC ve konsollar için çıkacak.

Lies of P geliştiricisi Round8 Studios, bir sonraki projesinin türünü açıkladı. Studio, soulslike türünden tamamen farklı bir yönelime girerek bilim kurgu hayatta kalma korku oyunu üzerinde çalıştığını duyurdu.

Unreal Engine 5 teknolojisiyle geliştirilecek oyun, hem PC hem de konsollar için çıkarılması planlanıyor.

Round8 Studios, yeni oyun ve DLC için planlarını duyurdu

Round8 Studios'un yeni projesi hakkında henüz çok fazla detay paylaşılmadı. Ancak Koreli haber kaynağı EBN, oyunun yapım aşamasında olduğunu ve farklı platformlar için geliştirildiğini belirtti. Şirket ayrıca, Lies of P için çıkacak DLC'nin 2025'in ilk çeyreğinde çıkarılacağını da doğruladı. DLC, şirketin öncelikli projeleri arasında yer alıyor.

Lies of P'nin büyük başarı elde etmesinin ardından Round8 Studios, devam oyunu üzerinde çalışmaya devam ediyor. Bu oyunun hangi masalın temel alınarak şekilleneceği konusunda ise hala net bir bilgi bulunmuyor.