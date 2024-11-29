Steam'de Sonbahar İndirimleri Başladı: İşte Kaçırılmaması Gereken 5 Oyun

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Oyun almak için en önemli fırsatlardan biri olan Steam Sonbahar İndirimleri başladı. Bu indirimlerde öne çıkan yapımları sizin için derledik.

Steam'in dolara geçmesinden sonra oyun almak pek çok oyunsever için daha zor oldu. Bu yüzden de oyunseverler oyunların indirimlere girdiği dönemleri merakla bekliyor. Bu indirimlerde alınabilecek olan yapımları sizler için derledik. 

God of War

God of War

Normal Fiyatı: 50 Dolar

İndirimli Fiyatı: 20 Dolar

İndirim Oranı: %60

Forza Horizon 5

forza horizon 5

Normal Fiyatı: 60 Dolar

İndirimli Fiyatı: 30 Dolar

İndirim Oranı: %50

Helldivers 2

helldivers 2

Normal Fiyatı: 40 Dolar

İndirimli Fiyatı: 32 Dolar

İndirim Oranı: %20

Red Dead Redemption 2

red dead redemption

Normal Fiyatı: 60 Dolar

İndirimli Fiyatı: 19,79 Dolar

İndirim Oranı: %67

Space Marine 2

space marine 2

Normal Fiyatı: 60 Dolar

İndirimli Fiyatı: 48 Dolar

İndirim Oranı: %20

Steam Sonbahar İndirimleri, 4 Aralık 2025'e kadar devam edecek.
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Kaynak : steam-sonbahar-indirimleri-2024
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