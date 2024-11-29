Steam'in dolara geçmesinden sonra oyun almak pek çok oyunsever için daha zor oldu. Bu yüzden de oyunseverler oyunların indirimlere girdiği dönemleri merakla bekliyor. Bu indirimlerde alınabilecek olan yapımları sizler için derledik.
God of War
Normal Fiyatı: 50 Dolar
İndirimli Fiyatı: 20 Dolar
İndirim Oranı: %60
Forza Horizon 5
Normal Fiyatı: 60 Dolar
İndirimli Fiyatı: 30 Dolar
İndirim Oranı: %50
Helldivers 2
Normal Fiyatı: 40 Dolar
İndirimli Fiyatı: 32 Dolar
İndirim Oranı: %20
Red Dead Redemption 2
Normal Fiyatı: 60 Dolar
İndirimli Fiyatı: 19,79 Dolar
İndirim Oranı: %67
Space Marine 2
Normal Fiyatı: 60 Dolar
İndirimli Fiyatı: 48 Dolar
İndirim Oranı: %20
Steam Sonbahar İndirimleri, 4 Aralık 2025'e kadar devam edecek.