Life is Strange ve Disco Elysium’un Dizi Uyarlaması Geliyor

Sonunda film ve dizi şirketleri oyunlara gözlerini tamamen çevirdi. The Witcher’ın dizi adaptasyonu ve Uncharted’ın sinema uyarlamasının ardından bir yeni uyarlama haberi daha geldi. Amazon Studios önderliğinde Life is Strange ve Disco Elysium oyunlarının dizi uyarlaması geliyor.

Son zamanlarda film ve dizi yapım şirketlerinin oyunlardaki cevheri gördüğünü söyleyebiliriz. Bundan önce çıkan oyunların film ve dizi uyarlamalarının birçoğu hüsrandı. (bkz. Assassin’s Creed) Aralarında en iyileri belki World of Warcraft, Tomb Raider ve Witcher dizisi diyebiliriz. Bunların dışında çıkan oyun uyarlaması dizi ve filmlerin ise izleyiciler tarafından pek beğenilmediğini söylemek mümkün.

Ancak özellikle son zamanların popüler Netflix dizilerinden The Witcher’ın ve Uncharted filminin başarılarının ardından film ve dizi şirketleri, gözlerini oyunlara iyice çevirmiş gibi görünüyor. Son çıkan habere göre Amazon Studios, çok sevilen iki oyunu diziye uyarlamak için çalışmalara başladı.

Disco Elysium ve Life is Strange dizi oluyor

Gelen haberlere göre Life is Strange ve Disco Elysium için Amazon Studios, dj2 Entertainment isimli prodüksiyon şirketi ile anlaştı. Aslına bakarsanız oldukça popüler bir seri olan Life is Strange için bir dizi uyarlaması çalışması 5 yıldır yapılıyordu ve hakları 2017’de yayın platformu Hulu’ya satılmıştı. Birkaç yıllık geliştirmenin ardından da ünlü müzisyen Shawn Mendes'in, baş yapımcı olarak ve dizideki müziği denetlemek için projede yer alacağı duyurulmuştu. Ancak 23 yaşındaki sanatçının dizide yer alıp almayacağının şu an için belirsiz olduğunu da söylememiz gerek.

Benzer şekilde Disco Elysium’un dizi uyarlaması da dj2 Entertainment tarafından 2020 yılında duyurulmuştu. Tabii ki Life is Strange, Disco Elysium’a nazaran çok daha popüler ve geniş kitleye sahip bir oyun ama iki oyun da hikâye anlatımı konusunda çok güçlü ve ikisinin de niş bir kitlesi mevcut. Hem Life is Strange hem de Disco Elysium dizileri hala erken geliştirme aşamasında olduğundan dolayı oyunların hayranlarının uyarlamalardan neler bekleyebileceğini zaman gösterecek.