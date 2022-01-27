Uncharted Serisine Yeni Bir Oyun Daha Geliyor

Uncharted PlayStation oyunlarının en popüler ve en sevilen serileri arasında. Akıcı ve yer yer duygusal hikayesiyle hepimizi oyunun içine çeken serinin, yeni bir oyununun daha gelebileceği açıklandı. Geliştiriciler, seriyi kendileri de dahil pek çok insanın sevdiğini ve yeni bir oyun daha yapmayı istediklerini söyledi.

Biliyorsunuz ki Uncharted, serinin ilk 4 oyunuyla oldukça büyük bir beğeni toplamıştı. Serinin en beğenilen oyunlarından biri de son oyun Uncharted 4: A Thief’s End oldu. Oyun 2016 yılında PS4’ün en iyi oyunu olarak değerlendirildi.

Nathan Drake’in hazine avı maceralarını adeta bir filmin içindeymişsiniz gibi yaşatan oyun, kimi zaman duygulandırıp, kimi zaman da şaşırtıyor. Her oyunu oldukça akıcı ve aksiyon dolu ilerleyen serinin son oyununda ise baş karakterimiz Nathan oyun serisine veda etmişti.

Uncharted sevenlerin yeni oyunla birlikte bir diğer merakla beklediği filmi ise 18 Şubat’ta vizyona girecek. Hayranlarının yaklaşık 10 yıldır beklediği filmin başrollerini Tom Holland ve Mark Wahlberg paylaşıyor. Film, Uncharted: Naughty Dog’dan da epey izler taşıyor. Filmin vizyona girişi için gün sayarken de serinin geliştiricisi Naughty Dog’dan yeni bir haber daha geldi.

Seriye yeni bir Uncharted oyunu daha geliyor:

Geliştirici Naughty Dog, Uncharted serisine dönebileceklerini ve Uncharted 5 geliştirme olasılıklarının oldukça yüksek olduğunu açıkladı. Serinin son oyunu Thief’s End’i, son olarak çıkarttıları Uncharted: The Lost Legacy DLC'si ile genişletmişlerdi. Bununla birlikte geliştiriciler, kendileri de dahil pek çok insanın seriyi çok sevdiğini ve seriye yeni bir oyun daha eklemek istediklerini söyledi ancak yine de bunu filmin çıkışından sonraya bırakacakları kesin. Yani yakın bir zamanda yeni oyunu oynayamayacağız.

Oyunun yeni baş karakteri veya karakterleri ile ilgili de henüz bir şey belli değil. Seçim yapılabilecek birçok karakter var. Lost Legacy’den Chloe Frazer ve Nadine Ross’un yanı sıra Nathan'ın iş ortağı Sully ve kardeşi Sam de yeni baş karakterimiz veya karakterlerimiz olabilir. Tabii bunlar sadece varsayımdan ibaret, ilerleyen günlerde hepimizi yanıltacak bir açıklama da gelebilir. Bekleyip göreceğiz…