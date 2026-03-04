Life is Strange Oyunundan Esinlenen Dizi Geliyor! Başroller Belli Oldu

Prime Video, Life is Strange oyunundan esinlenen diz geliştiriyor. Dizinin başrolleri belli oldu.

İlk olarak 2015 yılında piyasaya sürülen oyun Life is Strange, dikkat çeken hikâyesi, tıpkı bir dizi gibi bölüm bölüm olması, ilgi çeken grafikleri ve interaktif oynanışıyla dünya çapında başarı yakalamayı başarmıştı. Daha sonra aynı seride farklı oyunlar piyasaya sürülse de hiçbiri Max ve Chloe’nin yaşadıklarını anlatan ilk oyun kadar sevilmemişti.

Şimdi ise Life is Strange hayranlarını çok sevindirecek bir gelişme yaşandı. Prime Video, ilk Life is Strange oyununu anlatan bir dizi geliştiriyor. Bu dizide ana karakterleri kimin oynayacağı da belli oldu.

İşte Life is Strange dizisinin başrolleri

Maisy Stella (sol) & Tatum Grace Hopkins (sağ)

Prime Video’nun Life is Strange dizisinde başrolleri Maisy Stella ve Tatum Grace Hopkins üstlenecek. Hopkins, oyunda da oynadığımız karakter olan Max’i canlandırırken Stella Chloe’ye hayat verecek. Bir süredir geliştirilme aşamasında olan dizinin yaratıcılığın The End of the F...ing World’ün arkasındaki isim Charlie Covell üstleniyor.

Life is Strange, yakın arkadaşı Chloe’nin hayatını kurtarırken zamanı geri sarabildiğini öğrenen Max’in hikâyesini konu ediniyor. Bu ikili bir öğrencinin kayboluşunu araştırırken yaşadıkları yerin karanlık yönlerini öğreniyorlar. Aynı zamanda zamanı geri sarmanın korkutucu geleceklere yol açabileceklerini de görüyorlar. Hayatımızdaki seçimlerin neleri değiştirebileceğini gösteren ilgi çekici bilim kurgu ve fantastik bir hikâyeye sahip. Bu yüzden eğer iyi çekilirse dizi olarak da çok sevileceğini öngörebiliriz.