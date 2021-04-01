Twitter'da paylaştığı bir yayın kesiti sonrası lince maruz kalan Pqueen, açıklamalarının umursanmadığını görünce kontra atağa geçti ve art arda yaptığı paylaşımlarla daha da büyük bir tepkiyle karşılaştı.

Türkiye’nin en başarılı Twitch yayıncılarından Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, kısa süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği canlı yayın ile Twitch Türkiye’nin anlık izleyici rekorunu kırmış ve gerek yayın öncesi paylaşımlar gerekse gerçekleştirilen canlı yayın ile sosyal medyanın gündemine oturmayı başarmıştı.

Sosyal medya, özellikle de Twitter şu sıralar yine “Pqueen” paylaşımlarıyla dolu ancak ne yazık ki bu kez yapılan paylaşımların çoğu, Pqueen’i pek de memnun etmeyen türden. Zira kısa süre önce Mansur Yavaş ile gerçekleştirdiği canlı yayın sonrasında övgülere boğulan Pqueen, şu sıralar ağır bir linç dalgasına karşı koymaya çalışıyor.

Pqueen'in fitili ateşleyen tweeti

Dün, Twitter hesabı üzerinden son gerçekleştirmiş olduğu canlı yayından bir kesit paylaşan Pqueen, açıklamaya “Vakalar, dolar, cart curt; Me:” yazarken; yayının ilgili bölümünde “amaan kalk, kalk” diyerek darbuka eşliğinde göbek atıyordu. Söz konusu paylaşımı görenler, Pqueen’i ülke gündemini ciddiye almamakla suçlarken; bir anda tepkiler çığ gibi büyüdü ve nihayetinde Pqueen, Twitter hesabını “gizlemek” zorunda kaldı.

Pqueen, bir lincin yaklaşmakta olduğunu görünce paylaşımını silmek yerine neden böyle bir paylaşımda bulunduğunu açıklamayı seçti ve ilk paylaşımına yanıt olarak “Diğer türlü delireceğiz lütfen biraz anlayışla karşılayın bizi” şeklinde ikinci bir paylaşımda bulundu. Bu açıklamaların da paylaşımın etkisini yumuşatamadığını gören Pqueen, sonrasında ise Seda Sayan’ın bir program sırasında “Kriz var kız, kalkın” diyerek oynamaya başladığı videoyu paylaşarak linçlenen paylaşımının nereden ilham aldığını göstermiş oldu.

Bizzat Pqueen tarafından paylaşılan linç tweetlerinden bazıları

Gece saatlerinde kendisini linçleyen bazı tweetlerin ekran görüntülerini paylaşarak “Ben de sizi çok seviyodum yazık oldu” diyen Pqueen, devamında ise “İroniden, mizahtan, gülmekten anlamayan bomba bir nesil yetişiyor. Hadi bakalım aslan parçaları zekanıza kuvvet” diyerek ateşe daha da körükle gitmiş oldu.

Pqueen'in linç sonrası paylaşımlarından bazıları

Yaptığı açıklamaların kendisini linçleyenler için bir önemi olmadığını ve paylaşımına tepki gösterenlerin kazancından görünüşüne kadar konuyla bağlantısı olmayan hemen her şeyi eleştirdiğini gören Pqueen, geri adım atmak yerine kontra atağa geçmeye karar verdi ve kendisine tepki gösterenleri daha da kızdıran paylaşımlarda bulunmaya başladı. Şu an için Pqueen’in Twitter hesabı “gizli” durumda olduğundan yapmış olduğu paylaşımları yalnızca kendisini takip eden kişiler görebiliyor.