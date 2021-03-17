Pelin "Pqueen" Baynazoğlu, bugün kendi Twitch kanalı üzerinden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile bir yayın yaptı. Bir saat civarı süren yayın 350 bini aşkın kişi tarafından anlık olarak izlendi. Türkiye'de anlık izleyici rekorunu kıran yayın, sosyal medyada da gündem oldu.

YouTube ve Twitch ortamlarında yapılan yayınlar bazen sosyal medyanın gündemine oturabiliyorlar. Bugün de aynı o tarz bir durum oldu. Pelin Baynazoğlu, ya da daha çok bilinen kullanıcı adıyla Pqueen, bugün kendi Twitch kanalında bir yayın yaptı. Yayının konuğu ise, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş oldu.

Pelin Baynazoğlu yayınına konuk olarak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı davet edeceğini açıkladığında birçok kişi yayını dört gözle beklemeye başladı. Bu bekleyişin büyüklüğü, bugün gerçekleşen yayında gözler önüne serilmiş oldu. Pqueen'in Mansur Yavaş ile yaptığı yayın, 350 bini aşkın kişi tarafından izlendi. Bu şekilde Pqueen'in yaptığı yayın, Twitch Türkiye'de anlık izlenme rekorunu kırdı.

Pqueen'in Mansur Yavaş ile yaptığı yayına gelen yorumlar: