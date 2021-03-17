Sosyal medyanın en popüler isimlerinden olan yayıncı Pqueen ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Twitch yayını başladı. Yayın açıldığı andan itibaren rekor sayıda izleyiciye ev sahipliği yaptı.

Son dönemde siyasilerin de yeni nesille iletişim kurabilmek için farklı yöntemler geliştirdiklerini görüyoruz. Daha önce de farklı politikacılar YouTube gibi platformlarda insanlarla bir araya gelme yoluna gitmişti. Son olarak da İBB Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Danla Biliç, 8 Mart için bir yayın gerçekleştirmişti.

Daha önce Türkiye'nin en popüler yayıncılarından olan Pqueen'in yayınına konuk olacağı açıklanan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bugün sözünü tutmuş oldu. Kendisi de Twitch platformunda yayın yapmaya başlayacak olan Yavaş ile Pqueen'in yayını rekor izleyiciyle açıldı.

Yayın uzun süredir bekleniyordu

Pqueen, Türkiye'nin en çok izleyiciye sahip kadın yayıncıları arasında başı çeken isim konumunda bulunuyor. Ünlü yayıncının kanalındaki programlarından biri de "Pqueen ile kimdir" adını verdiği bölüm.

Bu bölümle ilgili olarak yaptığı paylaşımlarda Mansur Yavaş'a da yer veren yayıncı, bir anda hem kendisini hem de Twitch izleyicilerini heyecanlandıran bir karşılık almıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Pqueen ile bir yayın yapmaya yeşil ışık yaktığını açıklamıştı.

O günden bu yana büyük merakla beklenen yayın bugün gerçekleştirildi. Yayının başlangıç anında 160 binin üzerinde olan izleyici sayısı daha sonra 350 bine ulaştı. Bu da Twitch Türkiye için rekor sayılabilecek bir rakam.

Mansur Yavaş da kanal açacak

Mansur Yavaş da geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir video ile Twitch'e katılacağını açıklamıştı. Teknik olarak Twitch'te konuk olduğu ilk yayında Z kuşağının büyük ilgisini çeken Yavaş, 1 dakika 37 saniyede 200 bin izleyiciye ulaşan yayınla rekorun paydaşlarından oldu.



Pqueen'in Yavaş'ı konuk ettiği yayından elde edilecek gelirin Yeşilin Başkenti projesine aktarılacağı açıklanmıştı. Yayının başlamasının ardından Mansur sözcüğü ve #YeşilinBaşkenti etiketleri de Twitter'da trendlere girmeyi başardı.

Ekleme: Yayınla ilgili olarak ABB Başkanı Mansur Yavaş verileri paylaştı. Yavaş, yaptığı paylaşımda "Sevgili Pelin'e ve Twitch yayınımızı izleyerek canlı yayın rekoru kırmamıza vesile olan, #YeşilinBaşkenti projemize destekte bulunan herkese yürekten teşekkür ediyorum.Ankara'mızı sizin fikirleriniz ışığında yönetmeyi ve daima sizleri dinlemeyi sürdüreceğim. İyi ki varsınız " ifadelerini kullandı. Verileri aşağıda bulabilirsiniz.