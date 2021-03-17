Pelin Baynazoğlu ya da herkesin bildiği adıyla pqueen. Kendisi Twitch Türkiye'nin en popüler yayıncıları arasında. Peki pqueen aslında kim, yayıncılık dünyasına nasıl giriş yaptı? Sizler için anlattık.

İçinde bulunduğumuz dönemin en yeni ve en popüler mesleklerinden biri haline gelen yayıncılık, Twitch, Facebook, YouTube, DLive gibi platformların artan popülasyonuyla birlikte ülkemiz de dahil olmak üzere tüm dünyada kabul gören bir meslek dalı oldu. Yayıncılık sektörünün lideri konumunda olan Twitch, günlük 15 milyon tekil kullanıcı barajını geçmiş durumda. Bu da hem sektörün gelişmesi için hem de yepyeni yayıncıların ortaya çıkması için oldukça önemli bir kilometre taşı.

Dünya çapında günlük 15 milyon tekil kullanıcıya ev sahipliği yapan Twitch kitlesinin büyük bir kısmını Türkiye’deki kullanıcılar oluşturuyor. Elraenn, Kendine Müzisyen, Jahrein, Wtcn, Hype ve Pqueen gibi yayıncıların başta olduğu listemizdeki diğer yayıncıların da katkısıyla birlikte, yıllar önce 1.000 kişi barajı büyük bir olay iken şu an bu listedeki yayıncılar on binlere yayın yapmaktalar. Bu yazımızda hakkında bahsedeceğimiz yayıncımız ise Pelin “Pqueen” Baynazoğlu. Kendisi son zamanlarda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansut Yavaş ile düzenlediği yayınlarla ile gündemde.

Pelin “Pqueen” Baynazoğlu kimdir?

18 Temmuz 1992’de Ankara’da dünyaya gözlerini açan Pelin Baynazoğlu, oyunlara meraklı bir çocuk olarak büyür. Lisans eğitimi hayatına İktisat bölümünü tamamlayarak başlayan Pelin, bu eğitimin ardından Dumlupınar Üniversitesi’nde Pedogojik Formasyon eğitimi aldı. 9’lu yaşlarında keşfettiği oyun dünyasıyla arasındaki bağı hiç koparmayan Pelin Baynazoğlu, yayıncılık kariyerine de oyun dünyasını keşfettiği oyun olan Grand Theft Auto: Vice City ile başladı.

2017: Pqueen’in yayıncılık dünyasına ilk adımı:

2017’de Twitch platformunda ilk yayınını açan Pqueen, kendine has mizacıyla zaman içerisinde bir kitle sahibi olma yolunda emin adımlar atmaya başladı. Hikaye tabanlı, simülasyon ve zaman zaman FPS türünde oyunlar oynayarak hem kendini hem de izleyenleri eğlendirmeyi başaran Pqueen, 2019’da kariyerinin merdivenlerini çoklu olarak çıkmasını sağlayacak bir karar alacaktı.

2019: JTG TV NoobStar macerası:

2019’da JTG TV’nin düzenlemiş olduğu Algida Boom Boom NoobStar adlı yarışmaya yarışmacı olarak katılan Pqueen, bu yarışmada Jahrein ve PintiPanda ikilisinin oluşturduğu jüri ekibinin karşısına çıktı. Bu yarışmada kendisine rakip olan yarışmacılar arasında ise Elraenn, Toqtir ve Zade gibi günümüzün popüler yayıncıları yer alıyordu. Pelin “Pqueen” Baynazoğlu, NoobStar yarışmasında sona kalamamış olsa da Twitch kanalı için büyük bir kitle edinmiş olarak yarışmaya veda etti. NoobStar, Pqueen isminin günümüzdeki popülerliğine ulaşmasında büyük bir kilometre taşı olmuştur.

Twitch Türkiye’nin en çok izlenen kadın yayıncısı:

2017’de ilk adımını attığı Twitch’te birkaç yıl içinde önemli bir konuma erişen Pqueen, Twitch Türkiye’nin en çok izlenen kadın yayıncısı ünvanını uzun süredir elinde tutuyor. Buna ek olarak uluslararası kadın yayıncılar arasında da kendine yer bulan Pqueen, güncel yayınlarında sık sık 10.000 izleyici barajının üstünde kalmayı başarıyor.

Ocak ayında Twitter hesabında rutin olarak paylaştığı yayın duyurusunun görselinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yer veren Pqueen, hem kendisini hem de Twitch Türkiye kitlesini heyecanlandıran bir karşılık aldı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın Twitter’dan kendisiyle etkileşime geçmesi ve yayınına katılmak istediğini belirtmesiyle birlikte Pqueen’in takipçileriyle birlikte tüm Twitch Türkiye kitlesi merakla beklemeye başladı.

Bu heyecanlı bekleyişi 14 Mart 2021’de Twitter hesabından yaptığı duyuruyla sona erdiren Pqueen, 17 Mart 2021’de ABB Başkanı Mansur Yavaş ile bir Twitch yayını gerçekleştireceklerini açıkladı. “Pqueen ile Kimdir?” adlı bir konsept adı altında gerçekleştirilecek yayını Pqueen’in Twitch kanalından takip edebilirsiniz.