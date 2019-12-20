Soğuk kış aylarında sürücülerin baş belası olan camlarda buzlanma sorununa Lincoln, ısıtmalı ön cam ile çözüm bulmayı amaçlıyor.

Özellikle kar yağışının sık görüldüğü ya da sıcaklığın sıfırın altına düştüğü bölgelerde sık sık araç camlarında buzlanma görülüyor. Böyle zamanlarda sürücülerin bulduğu farklı çözümler olsa da bunlar genellikle sinir bozucu ve angarya işler olarak görülüyor.

Kış aylarında otomobillerde yapılması gereken bazı değişiklikler bulunuyor. Bunların en başında tabii ki kış lastiklerine geçmek geliyor. Soğuk havada daha yumuşak kalan ve yolu daha iyi tutan bu lastikler oldukça önemli. Bir diğer önemli nokta da silecekler. Sileceklerin olabildiğince uygun yumuşaklıkta ve ön camın eğimine uygun olması gerekiyor. Bu noktada Lincoln, oldukça dikkat çekici bir özellik geliştirdi.

Sileceklerde yeni teknolojiler:

Yeni Lincoln Aviator’ların ön cam silecekleri iki yeni teknolojiye sahip. Bunlardan biri, bir güç kaynağına bağlı ince bir metal kaplamadan oluşan ısıtma sistemi. Böylece silecekler ön camı ısıtıyor ve buzlanmayı engelliyor. Sistem aynı zamanda buzları parçalıyor. Ayrıca silecek lastiklerinin de donmasını ve kaskatı kesilmesini engelliyor.

Sistem tamamen otomatik olarak çalışıyor. Böylece siz aracı çalıştırdıktan sonraki dört dakika içerisinde sileceklerdeki ve camdaki buz tamamen çözünmüş oluyor. Ayrıca sistem, dışarıdaki hava durumuna bağlı olarak otomatik devreye giriyor. Dışarısı ne kadar soğuksa sistem o kadar çok çalışıyor.

Silecek suyundan tasarruf:

Yeni Lincoln Aviator için lazer kesimli ve toplamda 80 farklı yönde su çıkışı sağlayan bir cam temizleme suyu sistemi geliştirdi. Firmaya göre bu teknoloji sayesinde araç, camlarını temizlemek için normalden %50 daha az su harcayacak.

Benzer bir sistem Mercedes tarafından da kullanılıyor. Bu sistem, cam temizlendiğinde ön camda su gözükmediği için insanlara biraz ilginç geliyor. Kış aylarında yollarda kendinize dikkat edin ve aracınızı çalıştırmadan önce kaputa vurmayı ihmal etmeyin. Soğuk havalarda tüylü dostlarımız arabalara saklanabiliyor.