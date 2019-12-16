Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Mercedes hayranları, firmanın ilk seri üretilen elektrikli modeli EQC’ye kavuşmak için bir yıl daha bekleyecek. Aracın ABD’deki satışları 2021 yılında başlayacak.

Alman otomobil devi Mercedes-Benz, bir SUV olan EQC ile ilk defa elektrikli araç pazarına girmiş ve seri üretim bir elektrikli modele sahip olmuştu. 2019’da Avrupa yollarına çıkan aracın 2020 yılında ABD’de de satışa sunulması bekleniyordu.

Mercedes ise yaptığı açıklamayla EQC crossover’ın 2021 yılına kadar ABD’de satışa çıkmayacağını açıkladı. Pek çok medya kuruluşu tarafından haberleştirilen gecikmenin sebebi olarak ise Avrupa piyasasındaki hareketler gösterildi.

Mercedes talebe yetişemiyor:

Mercedes sözcüsü, Automative News’e yaptığı açıklamada gecikmenin sebebi sorulduğunda bunun “Avrupa’daki büyüyen EQC talebini desteklemek için alınmış stratejik bir karar” olduğunu belirtti. Bu kararın bir sonucu olarak ABD pazarında Mercedes-Benz EQC’nin çıkış tarihi 2021’e kadar 1 yıl süreyle ertelendi. Normal şartlar altında araç 2020 yılının ilk çeyreğinde piyasaya çıkacaktı.

Digital Trends’in ulaştığı bir başka Mercedes sözcüsü ise “EQC, Avrupa ve diğer pazarlarda 2019’da dünya çapında büyük ilgi yarattı. Daimler AG’den yakın zamanda gelen bir yönergeye göre ilk olarak Avrupa’daki müşterilerin taleplerinin karşılanması stratejik bir karar oldu. Bu kararın sonucu olarak Mercedes-Benz EQC’nin ABD pazarındaki çıkışı 2021’e kaldı” ifadesini kullandı.

Mercedes EQC ile Avrupa’da cezayı atlatabilir:

Avrupa Birliği artık daha sıkı karbon emisyonu kuralları uygulamaya başlayacak ve bir firmaya ait otomobillerin yalnızca %5’i yılda 95 gram karbondioksit salınımının üzerine çıkabilir. Bu yüzdelik değer, 2021 yılında sıfıra indirilecek. Otomobil üreticileri de limit üzerindeki her bir gram için 95 euro cezaya çarptırılacak. Rakam göze çok görünmese de kümülatif olarak bakıldığında bu durum, milyonlarca euroluk cezalara yol açabilecek.

Gelecek yıllarda özellikle Alman otomobil üreticilerinin peş peşe elektrikli otomobiller piyasaya sürmesi bekleniyor. Elektrikli araçlar konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Alsanız hangi elektrikli otomobili alırdınız?