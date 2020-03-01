LinkedIn’e Instagram’daki ‘Hikayeler’ Özelliği Gelecek

Profesyonel iş yaşamındaki kişileri bir araya getiren bir sosyal medya platformu olan LinkedIn'e Instagram'dan tanıdığımız Hikayeler özelliği eklenecek. Bu özelliğin ne kadar gerekli olduğu tartışılsa da LinkedIn, bunun olumlu bir gelişme olduğunu düşünüyor.

Profesyonelleri bir araya getiren LinkedIn, iş dünyasındaki kişilerin diğer kişilerle iletişim kurmasını ve kendilerine bir ağ oluşturmasını hedefleyen bir sosyal paylaşım platformu olarak biliniyor. İlk etapta böyle bir yaklaşımla kurulan platform, her geçen gün diğer sosyal medya platformlarına benzemeye başladı. Platforma eklenecek en yeni özellik de bunu doğrular nitelikle.

İlk olarak Snapchat’ten bildiğimiz ve daha sonrasında Facebook bünyesindeki WhatsApp ve Instagram uygulamalarına yayılan ve şimdi de LinkedIn’e gelecek olan Hikayeler özelliği, kullanıcıların anlık olarak yaşanan gelişmeleri paylaşmalarına olanak sağlıyor. Paylaşıldıktan 24 saat sonra otomatik olarak silinen bu görüntüler, LinkedIn’de de benzer bir mantıkla işleyecek.

Facebook ve Instagram’ın ardından LinkedIn’e de Hikayeler özelliği geliyor:

Bu noktada LinkedIn kullanıcıları, paylaştıkları içeriği 24 saat boyunca yayınlayabilecek ve sonrasında paylaşılan gönderi otomatik olarak silinecek. Bu özelliğin gereklilik kısmına gelince LinkedIn, bu özellikle iş etkinliklerinden önemli anları paylaşmanın kolaylaşacağını ve önemli haberlerin ağdaki insanlara daha hızlı bir şekilde duyurulabileceğini söylüyor.

Hikayeler özelliği, her ne kadar platformun formatına uymuyor gibi gözükse de LinkedIn kullanıcıların demografisi dikkate alındığında bu özelliğin o kadar da gereksiz olmadığı fark edilebiliyor. Nitekim pek çok insan, sosyal hayatında yaşanan gelişmeleri diğer sosyal medya uygulamaları üzerinden paylaşıp yalnızca işiyle ilgili önemli duyuruları ise LinkedIn’in yeni özelliği üzerinden paylaşabilir.

Şirket, platforma yakın zamanda eklenecek olan Hikayeler özelliğini şu anda oldukça küçük bir kitle üzerinde test ediyor. Eğer her şey yolunda giderse ve yeni özellik onaylanırsa tüm kullanıcılar için aktif hâle getirilecektir. Ancak şu anlık net bir tarih bilgisi olmadığını da tekrardan belirtelim.