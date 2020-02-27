Popüler fotoğraf ve video paylaşma uygulaması Instagram, masaüstü uygulaması için yeni bir özellik yayınladı. Windows 10 işletim sistemi sahibi kullanıcılara hitap eden değişiklik, doğrudan mesaj alma ve göndermeye imkan tanıyor.

Eğer Windows 10 işletim sistemine sahip bir bilgisayarda Instagram kullanıyorsanız, uygulamayı açtığınızda ince bir değişikliği fark edebilirsiniz. Instagram, Windows uygulamasını ileri web uygulamasına (PWA) dönüştürmek için güncelledi. Bunun anlamı, Instagram'da web sitesi aracılığıyla daha etkili bir şekilde karşı tarafla iletişim halinde olacaksınız.

Instagram'ın Windows 10 uygulamasına yeni özellik:

Bu güncelleme, bir işletim sistemine özgü olarak üretilen uygulama anlamına gelen “native uygulama” olarak sınıflandırılıyor. Önceki native uygulama ile bilgisayarınızdan doğrudan fotoğraf yükleyebiliyordunuz. Ancak şimdiki uygulamanın versiyonuyla bunu yapmanız mümkün değil.

Söz konusu sürümün pozitif tarafından bakacak olursak, yeni güncellemeyle birlikte Windows 10 kullanıcıları karşı tarafa direkt mesaj gönderebilecek ve alabilecek. Uygulamanın ayrıca, Surface Pro X gibi ARM tabanlı cihazlarda öncekinden daha iyi performans gösterdiği belirtildi.

Bununla birlikte Windows 10 deneyimini ileri web uygulamasına dönüştürmek, muhtemelen Instagram kullanıcılarına zarardan çok yarar sağlayacaktır. Son yıllarda ABD merkezli şirket, güncellemelerinin seyrek veya neredeyse hiç gelmemesi ile Windows uygulamasını adeta çürümeye terk etmişti desek yanlış olmaz.

Instagram’ın eski masaüstü uygulaması en son güncelleme aldığında takvimin yaprakları 13 Temmuz 2018'i gösteriyordu. O tarihten bu yana şirket, geçtiğimiz ocak sonunda bir güncelleme daha yapmış ve uygulamanın PWA tabanlı yeni versiyonu için ilk güncellemesini yayınlamıştı.

Öte yandan, Instagram’ın masaüstü versiyonunun PWA tabanına geçmesi, uygulamanın gelecekte çok daha fazla yeniliğe sahne olacağının bir işareti olabilir. Uygulama belki de kısa süre sonra Artırılmış Gerçeklik (AR) kamera filtreleri gibi sevilen bazı özellikleri de destekleyebilir. Instagram’ın masaüstü uygulamasının son sürümünü buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.