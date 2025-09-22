LinkedIn'in Yapay Zekâsına Yönelik Yeni Kararı Birçoğunuzun Hoşuna Gitmeyecek

LinkedIn, yapay zekâsını eğitmek için platformundaki tüm kullanıcıların verilerini kullanacağını duyurdu. Tabii kapatma imkânınız bulunuyor.

İş dünyasının en popüler sosyal ağı LinkedIn, 3 Kasım tarihinden itibaren kullanıcı profilleri, gönderiler, özgeçmişler ve herkese açık aktiviteleri yapay zekâ modellerini eğitmek için kullanmaya başlayacağını duyurdu. En büyük tartışma konusu ise bu özelliğin varsayılan olarak açık gelmesi. Yani kullanıcılar istemedikleri takdirde ayarlardan kendileri kapatmak zorunda kalacak.

LinkedIn’in açıkladığına göre kullanıcılar “Yapay Zekâ İyileştirmeleri İçin Veri Kullanımı” ayarından bu özelliği kapatabilecek ancak bu işlem yalnızca o tarihten sonra toplanacak verileri kapsayacak. Daha önce toplanan bilgiler ise eğitim ortamında kalmaya devam edecek.

Kullanıcı verileri yapay zekâ eğitimi için kullanılacak

Yeni uygulama sadece İngiltere’de değil; AB ülkeleri, EEA, İsviçre, Kanada ve Hong Kong’daki milyonlarca profili kapsayacak. Microsoft, bu ayarı varsayılan açık bırakmayı yasal çerçevede “meşru menfaat” kapsamında değerlendirdiği için şu aşamada herhangi bir sorun yaşamıyor. Tabii ek olarak 18 yaş altı kullanıcıların verilerinin bu sürece dâhil edilmeyeceği açıklandı.

Öte yandan Meta da benzer bir adımı Facebook ve Instagram için duyurmuş ancak İngiltere Veri Koruma Kurumu’nun itirazı sonrası geçici bir duraklamaya gitmişti. Şimdi ise kullanıcıya daha net çıkış seçenekleri sunarak veri tabanlı eğitimine yeniden başlamış durumda.