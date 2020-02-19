Tamamen Linux'a Özel Yeni Bir Oyun Platformu Yolda: GamePad

Linux severler için oyun oynamanın zorluklarını ortadan kaldıracak, tamamen Linux'a özel bir oyun platformu geliyor. Kickstarter'da fonlanan GamePad adlı projenin önümüzdeki ay tamamlanması planlanıyor.

Linux, oyuncu dostu bir platform değil ve genellikle oyun oynamak için tercih edilmiyor. Yine de Linux topluluk geliştiricileri, daha iyi bir oyun deneyimi sağlamak için grafik sürücüleri ve yeni oyunlar için destek sağlayarak iyi bir iş ortaya çıkarıyor. Daha da iyisi, Linux'a özel bir oyun platformu yolda.

GamePad, tamamen Linux'a özel bir oyun platformu olarak Kickstarter kampanyasına başladı. Platform, video oyunları ve filmler için dijital dağıtım platformu GOG'dan (Good Old Games) esinlendi. GamePad, ücretsiz ve açık kaynaklı bir platform olarak tasarlanıyor. Yani geliştiriciler, platforma yeni özellikler eklemek için kaynak kodunu değiştirebilecek ve herhangi bir Linux dağıtımı için kendi istemcilerini oluşturmak üzere özelleştirebilecekler.

Platform uyumsuzluğu nedeniyle Linux'ta oyun oynamak zor olabilir. Çoğu oyun öncelikli olarak Windows için tasarlanıyor ve Linux için opsiyonel olarak geliyor. Bu nedenle birçok Linux kullanıcısı oyunların tadını çıkaramadığı için Windows'a geçiş yapmak ya da WINE emülatörünü kullanmak zorunda kalıyor.

GamePad ise Linux işletim sistemine özel olarak geliştiriliyor ve Linux severler için mağazasına yeni oyunlar ekliyor. Ayrıca oyundaki kararsızlıkları veya hatalarını önlemek için algoritmalar kullanmak yerine, yalnızca gerçek bir kişi tarafından denenen ve test edilen oyunları içeriyor. GamePad, Steam, GOG, Lutris gibi platformlarla rekabet etmeyi değil, açık platformun gelişmesini hedefliyor.

GamePad, diğer platformlarla entegre çalışabilmek için iş birlikleri yaparak yama sağlamayı da planlıyor. Platform ayrıca WINE veya Flatpak paket yöneticisi aracılığıyla da yürütülebilecek. GamePad, Mart 2020'ye kadar sürecek bir proje ile Kickstarter'da fonlanıyor. Linux oyun platformu GamePad'in Kickstarter sayfasına buradan erişebilirsiniz.