Linux İşletim Sistemi Pazarı, Dünya Çapında Büyüyor

Küresel Linux işletim sistemi pazarı üzerine yapılan bir pazar araştırmasına göre Linux pazarı, dünya çapında büyüme gösteriyor. Araştırmada pek çok ülkede Linux kullanımı ile ilgili veriler harmanlandı.

En popüler işletim sistemleri arasında yer almasa da Linux’un oldukça çok sayıda kullanıcısı var. Kullanıcılarının büyük kısmı da kurumlar ve firmalardan oluşuyor. Bu işletim sistemi, yeni yapılan bir araştırmaya göre dünya çapında pazarını büyütmeye devam ediyor.

Yapılan araştırma ve sonucunda çıkan 150 sayfalık raporda Linux’un rakiplerine karşı avantajları, dezavantajları, pazardaki konumu ve pazar payındaki değişimler göz önüne serildi.

Linux’un stratejileri sonuç veriyor

Linux, şu anda dünya üzerindeki ithalat ve ihracat düzenlemelerinden her an etkilenebilecek olsa da küresel anlamda pazarını büyütmeyi başardı. Raporda incelenen Linux kullanıcısı şirketler profilleri, finans, ürün portfolyosu, yatırım planlaması gibi alanlarda ele alındı. Ayrıca firmaların pazarlama ve işletme stratejileri de raporda etkili oldu.

Ölçülebilir veriler söz konusu olduğunda raporda coğrafi, son kullanıcı, Linux türü ve uygulamaları, pazarlara özel analizler, satış rakamları, elde edilen cirolar ve kazançlar, Linux işletim sistemlerinin pazar payı ve büyüme oranları, yıldan yıla değişen satış rakamları ve satış hacmi gibi veriler yer aldı.

Ayrıca genel olarak pazardaki durumu, Linux tercihini öne çıkaran nedenleri ve uygulamalarını ele alan raporda hem Linux işletim sistemi ekosistemi ele alındı hem de işletim sisteminin endüstriyel zincirdeki yeri incelendi.

Araştırmaya Türkiye de dahil

Araştırmada toplamda 5 farklı bölgeye ayrılmış, Türkiye de dahil toplam 25 ülke yer aldı. Ülkelerin tam listesi ise şöyle oldu:

Kuzey Amerika: Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika.

Güney ve Orta Amerika: Arjantin, Şili ve Brezilya.

Orta Doğu ve Afrika: Suudi Arabistan, BAE, Türkiye, Mısır ve Güney Afrika.

Avrupa: İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, İspanya ve Rusya.

Asya-Pasifik: Hindistan, Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Singapur ve Avustralya.

Araştırmaya göre Linux’un küresel anlamdaki rakipleri IBM, Ubuntu Linux, Linux Mint, Elementary OS, openSUSE, Fedora Linux, Arch Linux, Debian, Manjaro oldu. Gelecek 5 yıl için beklenen büyüme rakamları açıklanmadı, firma bu bilgiyi gizli tutmayı tercih etti.