Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'deki tüm liselerin aynı platformdan takip edilmesini sağlayacak internet sitesini bugün hayata geçirdi. İnternet sitesi, liselerin kendi sayfalarında paylaştığı haberler arasından seçim yaparak tüm liselerin başarılarını ve örnek uygulamalarını tek bir platformda gösteriyor.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye genelindeki Anadolu, fen, sosyal bilimler liselerinin akademik, bilim, teknoloji ve kültürel alanlardaki başarılarına ilişkin haberlerin yer alacağı internet sitesini bugün erişime açtı. Tüm okulların tek bir internet sitesinde buluştuğu bu platform, okulların başarıları hakkında kamuoyunun daha bilgili olmasını sağlayacak.

İnternet sitesi projesi, MEB Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce eğitim ortamları ve süreçlerine yönelik okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler tarafından geliştirilen iyi örnekler ve uygulamaları yaygınlaştırmayı da amaçlayacak. İnternet sitesine “ogmiyiornekler.meb.gov.tr” adresinden ulaşılabiliyor.

Tüm liselerin faaliyetleri tek platformdan takip edilebilecek

İnternet sitesi, liselerin kurumsal internet sitelerinde yer verdikleri başarı hikâyelerine, iyi uygulamalara, özgün çalışmalara, sosyal faaliyetlere ve çevre ve insan duyarlılığına dair haberlere yer verecek. Haberler, sitede akademik başarılar, bilim ve teknoloji, kariyer ve rehberlik, kulüp faaliyetleri, kültürel ve sosyal faaliyetler, patent, faydalı model, marka ve tasarım, sanatsal faaliyetler, sportif faaliyetler, toplum hizmeti çalışmaları, yayınlar ve zümre çalışmaları başlıkları altında paylaşılacak.

İl, okul türü, kategori ve zaman filtrelemesinin yapılabildiği portalda haberlerde bir beğeni butonu da yer alıyor. Böylelikle portalı kullananlar, okulların herhangi bir haberini beğenebiliyor ve en fazla beğenilen haberleri görüntüleyebiliyor. “Eğitimde iyi örnekler” sitesinde yer alacak haberler, Bakanlık bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından kararlaştırılıyor.