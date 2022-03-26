Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitimde metaverse'ün kullanımı için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı. Ancak bakanın bu açıklamaları sosyal medyada garip tepkilerin oluşmasına neden oldu.

‘İnternetin geleceği’ olarak nitelendirilen metaverse, son zamanlarda oldukça popüler hâle gelmiş durumda. Facebook’un uğruna adını değiştirdiği ve birçok şirket tarafından milyonlarca dolar yatırım yapılan bu kavram, gelecekte insanların gündelik hayatındaki birçok işinin dijital evrenler üzerinden halledilebilmesine olanak tanımayı amaçlıyor. Türkiye’nin de dahil olduğu birçok ülke de bu konuda hedefleri olduğunu açıklıyor.

Şimdi de eğitim alanında bu konuda hamleler yapılacağı duyuruldu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, metaverse’ün eğitim alanına dahil olacağını belirten açıklamalarda bulundu. Ancak Özer’in açıklamaları sosyal medyada bazı garip tepkilerin oluşmasına da neden oldu.

Eğitimde metaverse dönemi

Eğitim konusundaki çalışmalarından bahseden Özer, ‘eğitimde metaverse döneminin’ başlayacağını belirterek sanal gerçeklik uygulamalarını hayata geçirmeyi planladıklarını aktardı. Sanal gerçeklikle ilgili hedeflerinden bahseden bakan, “Özellikle iş sağlığı ve güvenliği açısından riskli alanlarda dünyada mesleki eğitim artırılmış sanal gerçekliğe geçti” ifadelerini kullanarak bu durumun mesleki eğitimlere entegre edilmesinin planlandığını, kaynakçılık ve madencilik alanında uygulamalara başladıklarını ifade etti.

Özer buna ek olarak, metaverse’ün eğitimde yer alması için altyapı hazırlığı, dijital içerikler oluşturma gibi konularda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydederek, matematik alanında da öğretim yaklaşımını değiştirmek ve gerçek hayatla ilişkinin kopmadığı bir eğitim tasarladıklarını sözlerine ekledi.

Ancak bakanın eğitimde ‘devrim’ olarak nitelendirilebilecek bu açıklamaları her konu gibi sosyal medya gündemine taşındı. ‘EğitimdeMetaverseHAYIR’ etiketi altında paylaşımlarda bulunan birçok insan, bu kararların uygulanmasına pek de mantıklı olmayan sebeplerden dolayı tepki gösterdi. ‘Köle olmayacağız’ gibi ifadeler içeren bu tepkiler, metaverse’ün amacının tam olarak anlaşılmamış olabileceğini gösterdi.

İşte gelen tepkilerden bazıları

Metaverse nedir?