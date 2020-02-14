İki yıl önce muhteşem çizimlerini gördüğümüz Lister Storm II, normalde V12’lik dev bir motorla karşımıza çıkacaktı ancak şirket CEO’sunun yaptığı yeni paylaşım, aracın motorunun elektrikli olacağına işaret ediyor.

Geçmişte ilk elektrikli araçların çıkmasıyla birlikte başlayan ve günümüzde de hâlâ devam eden “Elektrikli araçlardan spor araba olur mu?” tartışmasına bugün bir cevap daha geldi. Cevap, iki yıl önce araçlarının taslak çizimlerini paylaşan Lister Motor Company tarafından verildi.

Lister Motor Company, bundan iki yıl önce Storm II isimli hiper otomobilinin taslak çizimlerini paylaştı. Şirketin arabaya verdiği isim, 1993 yılındaki Le Mans yarış arabasına bir saygı göstergesiydi. 1993 yılındaki o araç, Jaguar XJR-9’dan alınmış 7,0 litrelik V12 motora sahipti.

Lister Storm II elektrikli motorla geliyor:

Şirketin 2018 yılındaki planı, Storm II’ye Jaguar'dan alınma 7,8 litrelik V12 motoru eklemekti. Bu motor, günümüzdeki McLaren, Pagani ve Koenigsegg gibi devlere meydan okuyacak 1.000 beygir gücüne sahipti fakat bu plan, bahsettiğimiz gibi iki yıl öncesinin planıydı.

Lister CEO’su Lawrence Whittaker, geçtiğimiz günlerde Storm II’nin yeni görüntüsünü Twitter hesabından paylaştı. CEO, görseli “Lister’in geçeceği Storm II’ye bir bakış” açıklamasıyla tüm dünyaya gösterdi fakat CEO’nun paylaşımında yer alan fotoğrafta en dikkat çeken nokta “EV (elektrikli otomobil)” ibaresi oldu.

Gücünü V12 motordan alacak Storm II’nin normalde sahip olacağı özellik, maksimum 400 kilometre/saat hıza ulaşabilmek ve 100 kilometre/saat hıza 3 saniyenin altında ulaşmak için kullanılacaktı. Bu performansa sahip olmak isteyenlerin cebindense 2,6 milyon dolar çıkması gerekiyordu.

Umuyoruz ki Lister, yine otomobil meraklılarını iki yıl boyunca bekletmeden Storm II’ye dair yeni bir paylaşım yapar ancak şu anda şirket, F Type tabanlı LFT ve F Pace tabanlı LCP geliştirmekle meşgul. Şirketin merakla beklenen otomobili Storm II’nin ne zaman görücüye çıkacağı sorusu ise henüz bir cevaba kavuşmadı.