Pagani Huayra Imola, dünya üzerindeki en nadir hiper otomobillerden biri. İtalyan spor otomobil üreticisi Pagani, üstün performans ve aerodinamik özelliklere sahip olan Imola'nın özelliklerini detaylandırdı.

Pagani, Huayra serisi hiper otomobil olarak piyasaya sürdüğü Imola modelinden sadece 5 adet üretti. İlk otomobilin geçtiğimiz yıl eylül ayında sessiz sedasız sahibine teslim edilmesiyle birlikte Pagani Huayra Imola ilk kez ortaya çıktı ve sonrasında üretilen otomobillerin tamamı satıldı. Otomobilin teknik özellikleri, o zamandan beri bilinmiyordu ancak Pagani, sonunda bu özel modeli detaylandırdı.

Adını, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari pistinin yer aldığı İtalya'nın Imola şehrinden alan Pagani Huayra Imola, ultra nadir bir varyantı temsil ediyor. Pagani China, kalan dört otomobilden birine ait olan resmi görüntülerle birlikte otomobilin teknik özelliklerini açıkladı ve Pagani Huayra Imola'nın üstündeki gizem kalktı.

Pagani Huayra Imola'da Mercedes-AMG tarafından özel olarak Pagani için geliştirilen çift turbolu 6.0 litrelik V12 motor yer alıyor. Bu motor, 827 beygir gücü ve 1.100 Nm tork üretiyor. Huayra Imola, Huayra BC Roadster için kullanılan yapılandırmadan daha güçlü; zira aralarında 36 beygir gücü ve 50 Nm tork farkı var.

Huayra Imola, Mercedes-AMG'nin güçlendirilmiş motorunun yanı sıra yüksek aerodinamik özelliklere de sahip. Arkadaki difüzör normal Huayra BC'de olandan daha agresif görünüyor. Otomobil arka tarafında da devasa bir kanat var. Ayrıca yine arka kısımda daha fazla hava kanalı bulunuyor. Tavan kısmında ise Zonda'da da yer alan bir hava girişi yer alıyor.

Pagani Huayra Imola'nın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi açıklanmadı ancak Huayra BC'nin 2016 yılında piyasaya çıktığında 2,5 milyon dolar olarak fiyatlandırıldığını düşünürsek, Imola'nın daha pahalı bir model olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta 3.5 milyon dolarlık Huayra Roadster BC'den daha pahalı olması bile mümkün.