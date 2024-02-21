Son iki yılda 2000'den fazla siber saldırıda kullanıldığı belirtilen bir zararlı yazılımı da geliştiren LockBit, 11 ülkenin iş birliği ile etkisiz hâle getirildi.

Salı günü yapılan açıklama ile 11 ülkeden kolluk kuvvetlerinin katıldığı bir operasyonda, son dönemin en zararlı siber suç grupları arasında yer alan LockBit'in bilgisayarlarına ve yazılımlarına el konulduğu açıklandı.Çok sayıda fidye saldırısında kullanılan yazılımlarla bilinen ekip, etkisiz hâle getirildi.

LockBit örgütünün ele geçirilen donanımları ve yazılımları arasında, çalınan verilere ait yüzlerce elektronik anahtar, darkweb'de ödeme yapmayı reddeden kişilere ait bilgilerin paylaşıldığı internet sitesi gibi araç ve yazılımlar yer alıyor. Kendilerinden talep edilen miktarda kripto para ödemesi yapmayan kişilerin bilgileri bu şekilde paylaşılıyordu.

LockBit'e ağır darbe

Kronos Operasyonu adı verilen ve Birleşik Krallık'tan yetkililerin koordinasyonunda gerçekleştirilen operasyonda, NCA ve FBI ilk olarak LockBit sitesinde bilgiler paylaşmaya başladılar. Teknik olarak LockBit'i bir süre trolleyerek operasyona başlayan yetkililer, daha sonra LockBit sitesini de ele geçirdi. Sitede "Bu site artık Birleşik Krallık Ulusal Suç İdaresi'nin kontrolündedir." ifadesini paylaşan yetkililer, toplamda 200 hesapta tutulan, açıklanmayan miktarda kripto paraya da el koyarken, biri Ukrayna'da biri de Polonya'da yaşayan iki kişiyi de gözaltına aldı.

LockBit yazılımı, dünyanın en çok kullanılan fidye yazılımı olarak öne çıkıyor. Bu yöntemde, bir kişinin ya da organizasyonun bilgilerini çalan siber suçlular, bilgilerin iadesi ya da sızdırılmaması için bir miktar ödeme talep ediyordu. Rusya merkezli olduğuna inanılan LockBit, fidye saldırılarının yüzde 25'inde kullanılıyordu.