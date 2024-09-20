Logitech, G502'nin 10. yılı şerefine özel bir çalışma yaptı. Şirket, alüminyum kasalı yeni faresi "G502 X Plus AL Edition"ı duyurdu. Sınırlı sayıda üretilecek fareyi parayla satın almak mümkün olmayacak.

Çevre birimleri sektörünün önemli isimlerinden Logitech, görünce hayran kalacağınız yeni bir fare üretti. Logitech'in en popüler oyuncu farelerinden G502'nin 10. yıl dönümüne özel olarak tasarlanan bu fare, alüminyum kasası ile bugüne kadar yaşamadığımız bir deneyim vadediyor.

Logitech'in "G502 X Plus AL Edition" olarak isimlendirdiği alüminyum kasalı fare, sınırlı sayıda üretilecek. Bu bağlamda; üretilecek her farenin üzerine, alüminyumun üzerine işlenmiş şekilde 1'den 502'ye kadar seri numarası yazılacak.

Logitech G502 X Plus AL Edition

Logitech G502 X Plus AL Edition, tasarımı ile eşsiz olsa da özellikleri açısından bir fark yaratmıyor. Fare, piyasadaki "G502 X" modeli ile aynı teknik özelliklere sahip. Bu bağlamda; RGB aydınlatma, 25K DPI sensör ve kablosuz şarj gibi özellikler, Logitech G502 X Plus AL Edition'da bulunacak.

Logitech G502 X Plus AL Edition ile ilgili dikkat çekici bir husus daha var. Şirket, bu özel fareyi para ile satmayacak. Peki o zaman nasıl sahip olacaksınız? Bunun tek yolu Logitech'i ve iş ortaklarını sosyal medyadan takip etmek. Yapılan açıklamaya göre 502 adet üretilecek fareler, Logitech ve iş ortakları tarafından kullanıcılara hediye edilecek. Hatta Logitech, resmî "Logitech G" X hesabından 10 fareyi dağıtmış durumda.