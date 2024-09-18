Logitech, Paris'te geleneksel Logi Play etkinliğini düzenledi. Şirket, etkinlikler kapsamında yepyeni ürünlerini duyurdu. İşte Logi Play etkinliğinde gerçekleştirilen tüm duyurular.

Teknoloji devi Logitech, Paris'te yıllık "Logi Play" etkinliğini düzenledi. Şirket, etkinlikler kapsamında en çok da oyun tutkunlarını sevindirecek yepyeni ürünlerini duyurdu.

Bu haberimizde, Logitech'in Logi Play etkinliğinde gerçekleştirdiği tüm duyurulara yakından bakacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan duyurulara geçelim.

Logitech'in Logi Play etkinliğinde yaptığı tüm duyurular

İki yeni fare ve bir de düşük gecikmeli klavye geldi

Logi Play etkinliğinde karşımıza çıkan ilk ürünler, iki yeni fare ve bir yeni klavyeydi. "Pro X TKL Rapid" olarak isimlendirilen yeni klavye, Logitech'in ilk ultra düşük gecikme süresine sahip klavyesi olarak kayıtlara geçti. Ancak bu klavye, Snap Tap olarak bilinen teknolojinin tartışıldığı bir dönemde piyasaya sürüldü. Okurlarımız bilir; geçtiğimiz ay sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Counter-Strike 2'de bu teknolojinin yasaklandığından bahsetmiştik.

Logitech, G Pro Wireless fareleri için de güncelleme yaptı. "Pro 2 Lightspeed" olarak isimlendirilen yeni fare, nispeten uygun fiyatlı olacak ve ultra gelişmiş sensörlerle donatılacak. Superlight 2 Dex olarak isimlendirilen ikinci fare ise sağ elini kullanmayı tercih eden kullanıcılar için özel olarak tasarlandı.

Yarış ekipmanları da yenilendi

Logitech'in yarış simülasyonları için tasarladığı Racing Series ürünleri de yenilendi. Bu bağlamda; oyuncular için Formula 1'den alışık oldukları yeni bir direksiyon simidi oluşturuldu. Şirket ayrıca yeni bir vites değiştirici ve el freni aksesuarı duyurdu. Kullanıcılar, yapacakları ayarlamalar ile bu ürünü el freni veya vites değişimleri için kullanabilecekler.

Ancak Logitech'in Racing Series ürünlerini hemen deneyimlemek mümkün olmayacak. En azından Türkiye özelinde. Zira şirket, yeni vites kolunu şimdilik sadece İngiltere pazarında satışa sundu. Serinin yenilenen diğer ürünleri ise ilk aşamada ABD pazarında satılacak.

Logitech G915 X klavye

Logi Play etkinliklerinde tanıştığımız ürünlerden bir tanesi de G915 X isimli yeni klavye idi. Oldukça yüksek malzeme kalitesine sahip olan klavye, kablosuz yapısı ile oyuncular için konforlu bir deneyim vadediyor. Önceki nesillere göre yüzde 20 daha fazla pil ömrü sunan klavye, 199 sterlin'den başlayan fiyatlarla satın alınabilecek.

Astro A50

Astro A50, Logitech'in en sevilen kulaklıklarından bir tanesi. Şimdi karşımıza beşinci nesil Astro A50 ile çıkan Logitech, bu kez çok büyük farklılıklar sunmadı. Ancak yeni kulaklıklar, Astro A50 X'ten daha uygun bir fiyata satın alınabilecek.

AI Game Highlighter

Logitech, yayıncıları da unutmadı. Şirket, "AI Game Highlighter" isimli yeni ücretsiz yazılımını duyurdu. Yapay zekâdan güç alan bu yazılım, yayıncıların hızlıca klipler oluşturmalarına imkân tanıyacak. Henüz sadece Fortnite için destek veren uygulama, gelecekte daha çok oyun için kullanılabilir olacak.